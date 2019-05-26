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EĞİTİM

Sistem tedrici olarak hayata geçirilmeli

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Eğitim Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı “Ortaöğretim Tasarımı Çalışması” hakkında raporunu kamuoyuna açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği logosu
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği logosu

“Öğrencilerin ders yükünü hafifletmeyi ve sınavı amaç olmaktan çıkarmayı hedefleyen ortaöğretimin yeni tasarımının aceleye getirilmeden tedrici olarak hayata geçirilmesi kıymetlidir” ifadelerine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi: “Eğitim ile ilgili yeni bir düzenlemenin başladığı bu süreçte, ortaöğretimin zorunlu olmasının tekrar düşünülmesi ve esnek hale getirilmesinin tartışılması gerekmektedir. Ders ve okul ortamlarında yaşanan olumsuzlukların büyük bir kısmının akademik bir eğitim almak istemediği halde zorla okul ortamında tutulan öğrencilerle ilgili olduğu gerçeği gözardı edilmemelidir. Yine ortaöğretimden üniversiteye geçişte hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), okullarımız arasındaki ölçme değerlendirmede ortaya çıkan tutarsızlık ve subjektiflik sebebiyle mağduriyetler meydana getirmektedir. Bu konuyla ilgili de bir düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır.”

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