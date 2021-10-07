​Site çalışanlarına iş sağlığı eğitimi

Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan sitelerde çalışan personellere ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimleri veriliyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü eğitim projesinde, yaklaşık 350 site çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor. Haftanın 5 günü, her gün 2 sitede Çevre Mühendisleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerle; site personelinin, atıkların toplanması ve geri kazanımının sağlanması konularında bilgi ve maharetlerinin artırılması, iş sağlığı ve güvenliği hakkında donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında; çevre ve sıfır atık bilinci, sıfır atığın önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, sürdürülebilir atık yönetimi hususlarında verilen eğitimlerle daha sağlıklı bir çevre için harekete geçilirken; çalışanları korumak ve işyerinde işletme güvenliğini sağlamak üzere verilen bilgiler veriliyor.