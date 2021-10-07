Gündem Site çalışanlarına iş sağlığı eğitimi
İSTANBUL

Site çalışanlarına iş sağlığı eğitimi

Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan sitelerde çalışan personellere ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimleri veriliyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü eğitim projesinde, yaklaşık 350 site çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Site çalışanlarına iş sağlığı eğitimi
Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü eğitim projesinde, yaklaşık 350 site çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor.

Zeytinburnu sınırları içerisinde yer alan sitelerde çalışan personellere ‘Sıfır Atık’ ve ‘İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimleri veriliyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü eğitim projesinde, yaklaşık 350 site çalışanına eğitim verilmesi planlanıyor. Haftanın 5 günü, her gün 2 sitede Çevre Mühendisleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimlerle; site personelinin, atıkların toplanması ve geri kazanımının sağlanması konularında bilgi ve maharetlerinin artırılması, iş sağlığı ve güvenliği hakkında donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

  • Proje kapsamında; çevre ve sıfır atık bilinci, sıfır atığın önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, sürdürülebilir atık yönetimi hususlarında verilen eğitimlerle daha sağlıklı bir çevre için harekete geçilirken; çalışanları korumak ve işyerinde işletme güvenliğini sağlamak üzere verilen bilgiler veriliyor.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.