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İSTANBUL

Sitede piton ve fare paniği

Sitede piton ve fare paniği

Bahçeşehir’deki bir site sakinleri fare ve yılan paniği yaşadı. Türkiye’ye gelen yabancı işadamları kiraladıkları dairedeki buzdolabının derin dondurucusunda paketlenmiş onlarca ölü fare buldu. Deney yapıldığından şüphelenen kiracılar polisi aradı. Evin önceki kiracısı İranlı A.A.’nın evde piton beslediği ve yem olarak kullandığı fareleri unuttuğu iddia edildi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Türkiye’ye gelen yabancı işadamları kiraladıkları dairedeki buzdolabının derin dondurucusunda paketlenmiş onlarca ölü fare buldu.
Türkiye’ye gelen yabancı işadamları kiraladıkları dairedeki buzdolabının derin dondurucusunda paketlenmiş onlarca ölü fare buldu.

Bahçeşehir’de bulunan bir site ilginç bir olaya sahne oldu. Ticari temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen bir grup yabancı işadamı, kendileri için kiralanan B2 blok K13 daire 109 No.’lu dairenin derin dondurucusunda paketlenmiş onlarca deney faresi buldu. Evde gizlice deneyler yapıldığı endişesiyle durum polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Başakşehir Asayiş Büro ekipleri kısa bir süre önce kiralık evden ayrılan İran uyruklu A.A’nın peşine düştü.

DOLAPTA UNUTMUŞ

  • Polis ekiplerinin yaptığı incelemede evin bir önceki kiracısı A.A’nın evde piton yılanı beslediği ve evi boşaltırken yılanı beslemek için kullandığı deney hayvanlarını dolapta unuttuğu tespit edildi. Olayın ardından eve gelen ev sahibi A.K, evi kiraya vermeden bir arkadaşının yılan beslediğini ve buzdolabındaki farelerin de yılan yemi olduğunu beyan etti. Deney hayvanlarını teslim almak üzere ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve AFAD olay yerine geldi. Küçükçekmece Adliyesi nöbetçi savcısının adli işleme gerek olmadığı yönündeki talimatının ardından AFAD ekipleri ölü fareleri muhafaza altına aldı. Dondurulmuş hayvanların İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde inceleneceği öğrenildi.

PANİKLE POLİSİ ARADILAR

Türkiye’ye gelen bir grup işadamı için ev kiraladıklarını belirten emlakçı Ali Aksoy, “Misafirlerimiz ülkemize geldikten sonra eve yerleşti. İlk etapta hiçbir sorun yoktu. Bir süre sonra telefonum çaldı. Dolapta dondurulmuş farelerin olduğunu söylediler. Çok paniklemişlerdi. Elinizi sürmeyin, ne olur ne olmaz polisi arıyoruz dedim. Ekiplerimiz gelip gerekli incelemeyi yaptıktan sonra rahat bir nefes aldık” diye konuştu.

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