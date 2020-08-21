Hastane bahçesindeki türbe görenlerin dikkati çekiyor: Mum Baba'yı gelenler ziyaret ediyor

“Asıl adı Bun Baba ama halk arasında Mum Baba olarak biliniyor. Bunun bilinmesinin nedeni de geçimini mum satarak sağlamasından dolayıdır. Yıllar önce burada ikamet etmiş, burada vefat etmiş bir zat Mum Baba. Sadece o kadarını biliyorum. Bu SGK Hastanesi yapıldığında proje ana yola karşı paralelmiş. Mum Babayı kaldırmak istemişler. Kaldıramadıklarından dolayı da projenin değiştirilip yola dikey olarak başlandığını ve o şekilde inşa edildiğini biliyorum. Sivas’ta bilinen bir yer ama dışarıdan gelip de Mum Babayı sorana rastlamadım.