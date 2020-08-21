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Sivas haberleriHastane bahçesindeki türbe görenlerin dikkati çekiyor: Mum Baba'yı gelenler ziyaret ediyor

Hastane bahçesindeki türbe görenlerin dikkati çekiyor: Mum Baba'yı gelenler ziyaret ediyor

Sivas’ta Numune Hastanesi Ek Binası bahçesinde bulunan Bun Baba türbesi görenlerin dikkatini çekiyor. Başka yere taşınmak istenen türbe taşınamayınca hastanenin projesi değişti. Hayatını mum yapıp satarak kazandığı için halk arasında kendisine “Mum Baba”yı gelenler ziyaret ediyor.

Haber Merkezi İHA
Mum Baba türbesi.
Mum Baba türbesi.

Asıl ismi Abdulkerim, babasının ismi ise Hacı Ahmet Efendi olan Bun Baba, babası ile birlikte Horasan’dan göç edip Bitlis’e gitti. Şeyhi Telli Baba’nın isteği üzerine İsmail Hakkı Hazretlerinden ilim tahsil etmek için Erzurum’a gönderilen Bun Baba, Erzurum’dan sonra Sivas’a, Şems-i Sivasi’nin yanına giderek Sivas’ta Halvetî tarikatına bağlandı. Burada hayatını mum yapıp satarak kazandığı için halk arasında kendisine “Mum Baba” deniliyor.

Mum Baba türbesi.

Hayatını ne zaman kaybettiği bilinmeyen Bun Baba, kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi Ek Binası bahçesine defnedildi. Hastane bahçesinde ağaçların arasında adeta gizli kalan türbe, 1952 yılında yıkılarak şimdiki haliyle yeniden yapıldı

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Mum Baba türbesi.

Öte yandan, rivayete göre hastanenin yapılacağı zaman türbe kaldırılmak istenmiş fakat türbe kaldırılamayınca hastanenin projesi değiştirilerek inşa edildi.

Mum Baba türbesi.

Türbe yerinden kaldırılamayınca hastane projesi değişti

Kentte yaşayan Ahmet Muslular, başka yere taşınmak istenen türbe taşınamayınca hastanenin projesinin değiştiğini söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Asıl adı Bun Baba ama halk arasında Mum Baba olarak biliniyor. Bunun bilinmesinin nedeni de geçimini mum satarak sağlamasından dolayıdır. Yıllar önce burada ikamet etmiş, burada vefat etmiş bir zat Mum Baba. Sadece o kadarını biliyorum. Bu SGK Hastanesi yapıldığında proje ana yola karşı paralelmiş. Mum Babayı kaldırmak istemişler. Kaldıramadıklarından dolayı da projenin değiştirilip yola dikey olarak başlandığını ve o şekilde inşa edildiğini biliyorum. Sivas’ta bilinen bir yer ama dışarıdan gelip de Mum Babayı sorana rastlamadım."

Hastane bahçesindeki türbe görenlerin dikkati çekiyor: Mum Baba'yı gelenler ziyaret ediyor
FOTOĞRAF 7
Title
Asıl ismi Abdulkerim, babasının ismi ise Hacı Ahmet Efendi olan Bun Baba, babası ile birlikte Horasan’dan göç edip Bitlis’e gitti.
Title
Şeyhi Telli Baba’nın isteği üzerine İsmail Hakkı Hazretlerinden ilim tahsil etmek için Erzurum’a gönderilen Bun Baba, Erzurum’dan sonra Sivas’a, Şems-i Sivasi’nin yanına giderek Sivas’ta Halvetî tarikatına bağlandı. Burada hayatını mum yapıp satarak kazandığı için halk arasında kendisine “Mum Baba” deniliyor.
Title
Hayatını ne zaman kaybettiği bilinmeyen Bun Baba, kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi Ek Binası bahçesine defnedildi.
Title
Hastane bahçesinde ağaçların arasında adeta gizli kalan türbe, 1952 yılında yıkılarak şimdiki haliyle yeniden yapıldı.
Title
Öte yandan, rivayete göre hastanenin yapılacağı zaman türbe kaldırılmak istenmiş fakat türbe kaldırılamayınca hastanenin projesi değiştirilerek inşa edildi.
Title
Kentte yaşayan Ahmet Muslular, başka yere taşınmak istenen türbe taşınamayınca hastanenin projesinin değiştiğini söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Asıl adı Bun Baba ama halk arasında Mum Baba olarak biliniyor. Bunun bilinmesinin nedeni de geçimini mum satarak sağlamasından dolayıdır. Yıllar önce burada ikamet etmiş, burada vefat etmiş bir zat Mum Baba. Sadece o kadarını biliyorum. Bu SGK Hastanesi yapıldığında proje ana yola karşı paralelmiş. Mum Babayı kaldırmak istemişler. Kaldıramadıklarından dolayı da projenin değiştirilip yola dikey olarak başlandığını ve o şekilde inşa edildiğini biliyorum. Sivas’ta bilinen bir yer ama dışarıdan gelip de Mum Babayı sorana rastlamadım.
Hastane bahçesindeki türbe görenlerin dikkati çekiyor: Mum Baba'yı gelenler ziyaret ediyor
Sivas'ta Numune Hastanesi Ek Binası bahçesinde bulunan Bun Baba türbesi görenlerin dikkatini çekiyor. Başka yere taşınmak istenen türbe taşınamayınca hastanenin projesi değişti. Hayatını mum yapıp satarak kazandığı için halk arasında kendisine “Mum Baba”yı gelenler ziyaret ediyor.

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