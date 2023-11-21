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Sivas’ta iki grup taş sopa bıçak ve silahla birbirine girdi: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş, bıçak, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kimse yaralanmazken, taraflardan birine ait otomobil kullanılamaz hale geldi.

Semih Bozkuş
00:57 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Sivas'ta iki grup arasında kavga çıktı.

Sivas'ta iki grup arasında kavga çıktı.

Sivas'ta iki grup arasında adeta meydan muharebesi yaşandı.

Sivas’ta iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Yaralının olmadığı kavga sonrasında zarar verilen bir otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 22.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taş, bıçak, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplardan biri diğer gruba ait 34 ELF 961 plakalı otomobile saldırdı. Otomobilin tekerleklerini bıçakla patlatan şüpheliler, taşlarla arabanın camlarını da kırdı. Otomobile zarar veren grup daha sonra havaya tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kavgada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



#Sivas
#Silahlı Kavga
#Saldırı
19 dakika önce
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