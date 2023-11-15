Giriş ve çıkışlar yasaklandı: Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap karantinası başlatıldı

İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu şap hastalığıyla mücadele kapsamında tüm mahallelerde ve Altınca, Aşağıboğaz, Aşağıçulha, Başlıca, Beğendik, Bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, Körabbas, Kapımahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkezkılıçlar, Piredede, Uzuntemur, Yenikent, Yapraklıpınar, Yaylacık, Yeniköy, Yukarıçulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.