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Giriş ve çıkışlar yasaklandı: Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap karantinası başlatıldı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap hastalığına rastlandı. İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu şap hastalığıyla mücadele kapsamında tüm mahallelerde ve birçok köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Semih Bozkuş
22:42 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sivas'ın İmranlı ilçesi

Sivas'ın İmranlı ilçesi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde şap karantinası başlatıldı

Sivas'ın İmranlı ilçesine şap hastalığına rastlanılması nedeniyle hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

İmranlı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede şap hastalığına rastlanıldı.

İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu şap hastalığıyla mücadele kapsamında tüm mahallelerde ve Altınca, Aşağıboğaz, Aşağıçulha, Başlıca, Beğendik, Bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, Körabbas, Kapımahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkezkılıçlar, Piredede, Uzuntemur, Yenikent, Yapraklıpınar, Yaylacık, Yeniköy, Yukarıçulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Yasaklara uymayanlara para cezası

Yasaklara riayet etmeyenler hakkında 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacak.

Açıklamada, "Şap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gerekli tüm önlemler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.



#İmranlı
#Sivas
#şap hastalğı
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