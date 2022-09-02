Gündem Sivasta otomobiller çarpıştı 2 yaralı
SİVAS

Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana galen kazada iki kişi yaralandı, araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Yenişehir Mahallesinde Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 ADC 789 plakalı Nissan marka otomobil ile O.K. yönetimindeki 34 EL 6219 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta kaza

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana galen kazada iki kişi yaralandı, araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Yenişehir Mahallesinde Şeyh Erzurumi Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 58 ADC 789 plakalı Nissan marka otomobil ile O.K. yönetimindeki 34 EL 6219 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle bir kişi araçta sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yolcu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
FOTOĞRAF 11
Title
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Title
Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
Title
Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
Title
Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
Title
Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
Title
Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Sürücü yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi
GÜNDEM
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Sürücü yanan tırın içerisinde yaşamını yitirdi
Dünyanın en pahalı şehirleri

Dünyanın en pahalı şehirleri

Yeni liste belli oldu.
EYTde masada tek formül var

EYT'de masada tek formül var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

'Bunların hepsi seçime yönelik yalanlar'

​Gövdesi yarılan yük gemisinden yakıt dökülmeye başladı.

İstanbul'da parklarda da görüldü.

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.

​Dünya endişeli

​Gören telefona sarılıyor.

'Pazartesi günü açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak'

Kazdıkça servet fışkırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.