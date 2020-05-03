Sivas'ta son 3 günde yeni vakaya rastlanılmadı

Spor

Stancu'dan Galatasaray itirafı: Ayrılık benim seçimimdi

Bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Stancu, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Bütün oyuncular orada olmak ister ama ayrılmak benim için doğru bir karar oldu" dedi.