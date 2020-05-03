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SİVAS

Sivas'ta son 3 günde yeni vakaya rastlanılmadı

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanılmadığı bildirildi.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

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