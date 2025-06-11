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Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

09:2411/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki taşlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Yol kenarında bulunan taşlara çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.




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