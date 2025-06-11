Siverek'te kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Yol kenarında bulunan taşlara çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.