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Bartın'da zincirleme kaza: Bir yaralı

Bartın'da zincirleme kaza: Bir yaralı

18:0710/06/2025, Salı
IHA
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Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bartın'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı.

Bartın'da yayaya yol vermek isteyen sürücü, zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza Arıt Kavşağı'nda yaşandı. Seyir halinde bulunan araç sürücülerinden biri, yolun karşı şeridine geçmek isteyen yayaya yol vermek amacıyla aniden durdu. Arkasından gelen araçlar birbirine çarparken, yaya da kazada yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı S.K., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazalı araçların kaldırılmasının ardından ulaşımın kontrollü sağlandığı yol yeniden normale döndü.



#Bartın
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