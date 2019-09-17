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Sivil toplumun kalbi Nilüfer’de atıyor

Türkiye’de ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nilüfer ve Karaman dernekler yerleşkeleri açıldığı günden bu yana 310 bin kişiyi ağırlarken, yaklaşık 19 bin etkinliğe ev sahipliği yaptı. 67 dernek ofisini bünyesinde bulunduran yerleşkeler, 700’ü aşkın derneğe de dolap ve posta kutusuyla iletişim imkanı sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nilüfer dernekler yerleşkesi
Nilüfer dernekler yerleşkesi

Türkiye’de ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nilüfer ve Karaman dernekler yerleşkeleri açıldığı günden bu yana 310 bin kişiyi ağırlarken, yaklaşık 19 bin etkinliğe ev sahipliği yaptı. 67 dernek ofisini bünyesinde bulunduran yerleşkeler, 700’ü aşkın derneğe de dolap ve posta kutusuyla iletişim imkanı sağlıyor.

Sivil toplum örgütlerinin mekan sıkıntısını gidermek amacıyla Türkiye’de ilk kez bütün dernekleri biraraya toplayacak bir yerleşke modelini hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, sivil örgütlenmeyi-çok sesliliği destekleyen bu girişimiyle bütün Türkiye’ye örnek oldu. Bursa’da ilk olarak 2012 yılında Konak Mahallesi’nde Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’ni hizmete açan Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören bu uygulamaya talep patlaması olunca ikinci dernekler yerleşkesini de Karaman Mahallesi’nde hizmete açtı. İrili ufaklı tüm sivil toplum örgütlerine mekan olanağı sağlayarak sivil örgütlenmeyi destekleyen bu girişimin ardından Nilüfer Belediyesi’nin yerleşkeleri bugüne kadar yüz binlerce konuk ve on binlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK UYGULAMA

Bursa’daki bütün derneklere kucak açan yerleşkeler sayesinde artık her dernek, ihtiyacı olduğunda kullanabileceği bir ofis, toplantı odası, konferans-çalıştay salonları gibi mekan olanaklarına sahip oldu. Yeni kurulmuş küçük derneklere bile posta kutusu-evrak dolabı tahsis ederek belli bir adres gösterme ihtiyaçlarını karşılayan bu uygulama, diğer belediyelere de örnek oldu. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelerek yerleşkelerde incelemelerde bulunan çok sayıda belediye arasından; Muratpaşa, Kadıköy, Ataşehir, Beylikdüzü, Şişli gibi pek çok belediye de Nilüfer’den sonra benzer uygulamaları hayata geçirdi.

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TALEP GELİNCE İKİNCİSİ AÇILDI

2012 yılında kapılarını açan Konak Mahallesi’ndeki Nilüfer Dernekler Yerleşkesi; 4 toplantı salonu, konferans, çalıştay salonları, uygulama mutfağı, fuaye alanı, 20 dernek ofisi, 260 dernek için posta kutusu ve evrak dolabı ile 7 gün boyunca hizmet veriyor. Kapılarını açtığı günden bu yana büyük ilgi gören Nilüfer Dernekler Yerleşkesi, 15 bin 865 etkinlikte, 251 bin 436 katılımcı ağırladı.

Gösterilen büyük ilgi ve taleplere kayıtsız kalamayan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılında ikinci projesi olan Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni de hayata geçirdi. 3 bin 675 metrekare kapalı alanda; 165 kişilik konferans salonu başta olmak üzere 12 toplantı salonu, kafeterya, fuaye alanı, çocuk oyun alanı, 47 dernek ofisi, 450 dernek için posta kutusu ve evrak dolabı bulunan merkezde 59 bin 347 katılımcıyla 3 bin 120 etkinlik gerçekleşti.

GURUR KAYNAĞI OLDU

  • Turgay Erdem
  • Dernekler yerleşkesinin çok önemli bir model olduğuna vurgu yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sivil toplumun güçlenmesi demek demokrasinin güçlenmesi demektir. Demokrasi adına; çok sesliliğin, katılımcılığın yolunu açan bu tür girişimlere değer veriyor sivil toplum örgütlerinin güçlenmesini istiyoruz. 310 bini aşkın insan bu yerleşkelerden faydalanmış buralardaki etkinliklere katılmış. Geçtiğimi yıl düzenlenen memnuniyet anketlerinde dernekler yerleşkesiyle ilgili memnuniyet yüzde 98,9 oranındaydı. Sonuç olarak dernekler yerleşkesi uygulamamız gurur kaynağımız oldu” dedi.

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