Sivillere ilk ankesör davası

FETÖ’nün TSK başta olmak üzere mahrem hizmetler yapılanmasındaki üyelerinin deşifre olmamak için kullandığı “ankesörlü-kontörlü telefonla haberleşme” taktiğine yönelik soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sabit hatlardan mahrem görüşmeler yaptığı belirlenen ASELSAN mühendislerine yönelik de soruşturma yapılıyor.

15 YIL HAPİS İSTENİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin milli projelerini hedef alan FETÖ’nün ASELSAN yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında ilk davayı açtı. Tutuklu mühendislerden Ersen Gazioğlu ile Cemil Kayış hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

25 KEZ ARANMIŞ AMA İNKAR ETTİ

İddianamede, şüpheli Ersen Gazioğlu’nun, örgütün ASELSAN mahrem imamlarından olduğu belirtilen firari Kenan Erkorkmaz tarafından 2011-2015 tarihleri arasında 8 farklı sabit hattan 25 kez arandığı bilgisine yer verildi. Yine diğer şüpheli Cemil Kayış’ın da firari imam Kenan Erkorkmaz tarafından sabit hatlardan 11 kez arandığı belirtildi. Ayrıca söz konusu Gazioğlu ve Kayış’ın, dosyanın diğer şüphelileri arasında yer alan ASELSAN mühendisleriyle ardışık olarak arandığı da vurgulandı. Şüpheliler ise, bu aramaların FETÖ araması olmadığını, FETÖ ile hiçbir irtibatlarının olmadığını iddia etti.