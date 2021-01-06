Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Van'da kaya balığı zannederek yedikleri balon balığından zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve biri ölen 2 kişinin durumunu değerlendirdi.

Küçük balon balıklarının yanlışlıkla kaya balığına benzetilerek yenmiş olabileceğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, balon balığının zehrinin siyanür kadar güçlü bir zehre sahip olduğunu belirterek yenmesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

FOTOĞRAF 7 Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor. Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi. Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi. Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak dedi. Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım diye konuştu. Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var Antalya'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.

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BALON BALIĞI YİYEN VATANDAŞLAR ZEHİRLENDİ

Balon balığının küçük türünün kaya balığına benzetildiği için vatandaşlar tarafından tüketilip zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Muhtemelen yanlışlıkla küçük balon balıkları kasalara karıştı. Kaya balıkları küçüktür, vatandaşlar da balon balıklarını kaya balığı zannedip yediler. Belki de balığı iyi temizlemediler. Balıkların karaciğer bölgesinde toksin miktarı çok yüksek, belki karaciğeri iyi temizlemedikleri için Van'daki bu vatandaşlar zehirlendi" dedi.

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BALON BALIĞININ ZEHRİ SİYANÜR KADAR GÜÇLÜ

Aslan balığı, iskorpit balığı ve trakunyaz balıkları gibi balıkların içinde bulunan toksit miktarlarının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu tür balıklarda toksit protein yapısındadır. Ancak balon balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde siyanür etkisinin de olduğu belirtiliyor. Çok güçlü ve etkili zehri olduğu kaynaklarda aktarılıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökoğlu, “Balon balıklarındaki zehri balığın beslendiği canlılardan aldığını savunan bilim insanları var. Bu toksini üreten bakterilerin olduğunu belirten bilim insanları da bulunuyor. Tam net değil ama çok balon balığının güçlü bir zehri var" dedi.

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BALON BALIĞI İHRACATI DÖVİZ KAZANDIRIR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balıklarının ekonomik olarak değerlendirmesi için birtakım girişimlerde bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “İki tür balon balığı toplandı ve ihracatının yapılabileceği gibi bir haber aldık. Balon balıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesinin insanlık yararına kullanılmasıyla ilgili önerilerde bulunmuştum. Eğer bu gerçekleştirilirse çok güzel bir olay olur. Hem ülkemize döviz kazandırılır hem de balıkçılarımıza ekonomik olarak kazanç olur" diye konuştu.

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ANTALYA VE VAN'DA ZEHİRLENME

Van’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri kaya balığına benzeyen balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Antalya'da geçen 10 Mayıs'ta Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46), sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen seyyar satıcıdan poşet içinde satın aldıkları balığı yedikten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan 3 arkadaş uzun süre tedavi görmüştü. Mezgit zannederek yedikleri balığın balon balığı olduğu ortaya çıkmıştı.