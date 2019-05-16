Siyanüre ulaşmak kolay mı?

Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı? Siyanür almayı denedik
● İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası hayatını kaybetti, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı.
● Birçok endüstri kolunda kullanılan siyanür, içerdiği bileşikler nedeniyle insan vücudunda bir zehre dönüşüyor.
● Yaşanan talihsiz olay sonrası siyanür ile ilgili araştırmalarına hız veren GZT editörleri, internet üzerinden siyanür siparişi vermeyi denedi.
● 'Kontrollü kimyasal'lar arasında yer alan siyanür siparişimize bazı firmalar olumlu yaklaşım gösterirken bazı firmalar ise şahıs üzerine kesinlikle satış yapılmayacağını söyledi.