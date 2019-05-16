Siyanüre ulaşmak kolay mı - İnternetten siyanür almak - Siyanür satışı yasak mı Siyanüre ulaşmak kolay mı? İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası hayatını kaybetti, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından en çok merak edilen konulardan biri de 'Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?' sorusunun yanıtı oldu. GZT ekibi, internet üzerinden siyanür almaya çalıştı, süreci Tüketici Başvuru merkezi ile konuştu.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2019, 11:11 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2019, 11:16 Diğer