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İSTANBUL

Siyanüre ulaşmak kolay mı - İnternetten siyanür almak - Siyanür satışı yasak mı

Siyanüre ulaşmak kolay mı?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası hayatını kaybetti, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından en çok merak edilen konulardan biri de 'Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?' sorusunun yanıtı oldu. GZT ekibi, internet üzerinden siyanür almaya çalıştı, süreci Tüketici Başvuru merkezi ile konuştu.

Haber Merkezi Diğer
Siyanür.
Siyanür.

Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı? Siyanür almayı denedik

● İzmir'in Bayraklı ilçesinde üniversite kimya bölümü öğrencisi gencin internetten siparişle aldığı siyanürü ailesine "şerbet" diye içirmesi sonucu anne ve babası hayatını kaybetti, iki kardeşi ve kendisi hastaneye kaldırıldı.

● Birçok endüstri kolunda kullanılan siyanür, içerdiği bileşikler nedeniyle insan vücudunda bir zehre dönüşüyor.

● Yaşanan talihsiz olay sonrası siyanür ile ilgili araştırmalarına hız veren GZT editörleri, internet üzerinden siyanür siparişi vermeyi denedi.

● 'Kontrollü kimyasal'lar arasında yer alan siyanür siparişimize bazı firmalar olumlu yaklaşım gösterirken bazı firmalar ise şahıs üzerine kesinlikle satış yapılmayacağını söyledi.

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