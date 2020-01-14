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POLİTİKA

Siyaset Akademisi başlıyor

AK Parti Siyaset Akademisi’ne kayıtlar başladı. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Katılımcılar 13-27 Ocak tarihlerinde başvuru yapabilecekler. Akademi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Ankara’da verecekleri derslerle 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacak. Sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek. Ayrıca Türkiye birincisi Kudüs gezisi, Türkiye ikincisi Balkanlar gezisi, Türkiye üçüncüsü ise Endülüs gezisiyle ödüllendirilecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siyaset Akademisi kayıtları 27 Ocak'a kadar sürecek.
Siyaset Akademisi kayıtları 27 Ocak'a kadar sürecek.

AKParti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 19’uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını bildirdi.

Dağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Siyaset Akademisinin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini anımsattı.

Bu güne akademide yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğünü ifade eden Dağ, bu kişiler arasında siyasetin en üst noktasında görev almış ve almaya devam eden milletvekilleri, il başkanları ve genel başkan yardımcıları bulunduğunu belirtti. Hamza Dağ, “19’uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtları bugün itibarıyla başlamıştır. Katılımcılar 13-27 Ocak tarihlerinde Siyaset Akademisi kursiyeri olabilmek için iki şekilde başvuru yapabileceklerdir. Birinci yol “http://siyasetakademisi.akparti.org.tr/” adresinden online başvuru, ikinci yol ise il başkanlıklarına elden başvuru şeklinde belirlenmiştir" dedi.

Hamza Dağ

BAŞVURU ÜCRETİ 250 LİRA

Akademinin başvuru ücretlerine ilişkinde de bilgi veren Dağ, katılım ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini, 18-30 yaş arası gençlerden ve kadın katılımcılardan ise 100 lira alınacağını kaydetti. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için kayıtların ücretsiz olmasına karar verildiğini aktardı.

8 HAFTA DEVAM EDECEK

Dağ, “’Siyaset Akademide Başlar, Türkiye’nin Geleceğinde Yerini Al’ mottosu ile vatandaşlarımızı davet ettiğimiz Siyaset Akademisi’nin ders süreci, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da verecekleri derslerle 38 ilimizde eş zamanlı olarak başlayacaktır. Siyaset Akademisi eğitim programı haftada 2 saat olmak üzere

8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır” bilgisini verdi.

ÖDÜLÜ BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

  • Dağ, sınav sonucuna göre kursiyerlere çeşitli ödüller verileceğini ifade etti. Dağ, “50 ve üzeri puan alan tüm katılımcılarımıza başarı sertifikası takdim edilecek. Türkiye birincisi Kudüs gezisi, Türkiye ikincisi Balkanlar gezisi, Türkiye üçüncüsü ise Endülüs gezisiyle ödüllendirilecek” diye konuştu. Dağ, Türkiye genelinde dereceye giren kursiyerlere ödüllerinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vereceğini aktardı.

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