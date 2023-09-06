Siyaset kayıt dışı yapılmaz

Kılıçdaroğlu’nun atama kararıyla ilgili ilk kez konuşan Özel, “Kayıt dışı siyaseti reddediyorum” ifadelerini kullandı. Bir televizyon yayınına katılan Özel, “Son danışman Atatürk’e, CHP’ye, Genel Başkan’a dil uzatmış. Kabul edilemez bir hata var ve bu çok büyük bir yapısal soruna denk geliyor. Kayıt dışı siyaseti reddediyorum. Siyaset seçilmişlerle yapılır. Demokrasi seçilmişlerin ülkeyi yönetmesi, kurumları, kurulları yönetmesidir” dedi. Genel Başkan Danışmanı Perinaz Mahpeyker’in daha önce paylaştığı sosyal medya mesajlarında Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği ortaya çıkmıştı.

TV’DEN DUYMAYACAK

CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının odağındaki Özel, “Aday olacak mısınız?” sorusuna da “Aday olacağımız sırada, önceden benim sözüm var. Önce aileme, sonra genel başkana haber vereceğim. Yani genel başkan televizyondan duymayacak. Ondan sonra da kurultayla ilgili süreci başlatacağız” cevabını verdi.

SÜRPRİZ GÖRÜŞMELER

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özel’in kendisini hedef alan sözlerinin ardından dün Meclis’e geldi. Kılıçdaroğlu’nun programında yer almayan Meclis temasları dikkat çekti. Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç başkanlığındaki Kahramanmaraş teşkilatını kabul etti. Genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Öztunç’un adı grup başkanvekilliği için de geçmişti. Kılıçdaroğlu’nun asıl dikkat çeken görüşmesi Zafer Partisi’nden CHP’ye geçen ve bir süre danışmanlığını da yapan Gökşen Anıl Ulukuş ile olan randevusuydu. Ulukuş, 4 Haziran’dan önce atanıp, danışmanlıktan alınan isimlerdendi.







