Siyasetin çınarı hakk’a yürüdü

Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre, hayatını kaybetti. 96 yaşında vefat eden Süleyman Arif Emre’nin cenazesi bugün ikindi namazını takiben Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığından defnedilecek.

Süleyman Arif Emre, Erbakan Hoca ile birlikte Milli Görüş Hareketi’nin temellerini attı.

ERBAKAN’LA BİRLİKTE MİLLİ NİZAM’I KURDU

Aynı zamanda şair, yazar da olan devlet adamı Arif Emre, lise ve üniversiteyi Ankara’da tamamladı. 1940’lı yıllarda Ankara Defterdarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Ankara ve Adıyaman’da serbest avukatlık yapan Süleyman Arif Emre, Milli Nizam Davası’nda Necip Fazık Kısakürek’in de avukatlığını yaptı.

PARTİNİN İLK GENEL BAŞKANI

Arif Emre siyasete 1956 yılında Hürriyet Partisi’ne girerek başladı. 1961’de Adıyaman’da Yeni Türkiye Partisi’ni kurdu. 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya giren Emre, beş dönem İstanbul milletvekilliği yaptı. Emre, 1970 yılında Milli Görüş’ün lideri Merhum Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Emre bu partinin kapatılması üzerine aynı ekiple kurulan Milli Selamet Partisi’nin ilk genel başkanı olarak görev yaptı. Emre, Milli Selamet Partisi’nin 1974 yılında CHP ile ve 1977’de Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

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Emre son röportajında, “Kırdığım arkadaşlar varsa haklarını helal etsinler. Hiç kimseye kırgınlığım yoktur” demişti.

MAMAK’TA YARGILANDI

12 Eylül askeri darbe sonrası bir süre cezaevinde tutuklu olarak Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanan Süleyman Arif Emre, beraat ettikten sonra yine Erbakan Hoca ile birlikte Refah Partisi’nin kuruluşunda yer aldı. Refah Partisi’nin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olan Emre, daha sonra Milli Görüş’ün Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinde de bulundu.

MECLİS BAŞKANLIĞI YAPTI

1995 yılında Refah Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM’nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı da yaptı. Emre son röportajında, “Kırdığım arkadaşlar varsa haklarını helal etsinler. Hiç kimseye kırgınlığım yoktur” demişti.

Hem siyasetçi hem de şairdi

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şair olan Süleyman Arif Emre’nin hece ve aruz vezni ile yazılmış, dergilerde pek azı yer alan ve kitap hâline getirilmemiş 200 civarında şiiri var. Hatıralarını topladığı “Siyasette 35 Yıl” adlı üç ciltlik basılı eseri bulunuyor.

Son görev bugün

İstanbul’daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında vefat eden Süleyman Arif Emre’nin cenazesi ikindi namazını takiben Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.



