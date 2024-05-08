Siyasette yumuşamadan memnunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, "Geçen hafta İsrail'e yönelik ticaretin durdurulması da ülkemizin insani ve vicdani çerçevede ne alırım ne kaybederim çetelesi tutmadan yaptığı muazzam bir siyasi hamledir. Böylelikle Türkiye'nin İsrail ile ticaretini diline dolayıp fitne çıkaranların hesabı bozulmuştur" yorumunu yaptı.

NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKIN

İslam İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İslam ülkelerine yönelik "İsrail'i durdurmalıyız, ya barışla ya da zorla" sözlerinin kararlı ve korkusuz bir mesaj olduğunu ifade eden Bahçeli şöyle devam etti: "Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır. Bundan kaçış ve kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. Dünyada en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. Mazlumun suskunluğunu ise hiç kimse yanlışa yormamalıdır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok ülke zalim İsrail'e karşı ayaktadır."

KUTUPLAŞMAK YERİNE KUCAKLAŞALIM

Bahar aylarıyla beraber siyasette de bahar mevsiminin doğuşundan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Bahçeli, kutuplaşmak yerine kucaklaşmak gerektiğini belirtti. Bahçeli şunları kaydetti: "Nitekim kapımıza değil de kalbimize vuranı buyur ederiz. Siyasette köprü kurmak yerine duvar inşa edersek yanlışa düşeceğimizi herkesin idrak etmesinde yarar vardır. Sıkılı yumrukların açılması, çatık kaşların normalleşmesi, sertlik yerine yumuşamanın hakim olması, bunun da sürdürülebilirliği halisane dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

YARGILAMA DERHAL BAŞLAMALI

Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianameye dair de, "MHP olarak beklentimiz şudur; mezkur iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır" dedi.

7 yıl sonra ilk görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Meclis makam odasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından, iki lider karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Özel, Bahçeli'ye gümüş imameli Oltu taşı tespih ve memleketi Manisa'dan mesir macunu hediye etti. Bahçeli de Özel'e çini işlemeli tabak hediye etti.

KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli, Özel'i odasının önünde karşıladı. Özgür Özel görüşmeye CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte geldi. Ancak görüşme odasına yalnızca Özel'in alınması dikkati çekti. Bahçeli, Özel'i karşılarken yanında Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay vardı.

ANAYASA İÇİN ORTAK NOKTA MESAJI

Görüşmede gündem maddeleri arasında yeni anayasa çalışmaları ve milli meselelerde ortak hareket edilmesi de vardı. Edinilen bilgiye göre; Özel, görüşmede 28 Şubat tutuklularının tahliyesini de gündeme getirdi. Devlet Bahçeli, bu fikre olumlu baktığını ifade etti. Bahçeli, Özel'e yeni anayasa için ortak bir noktada buluşulabileceğini belirterek, ortak hareket edebileceklerini söyledi. Bahçeli, Özel'e milli meselelerde birlikte hareket edilebilmesi gerektiğini de anımsattı. Görüşmede, emekliler ve asgari ücret konuları da gündeme geldi.

RANDEVU TALEBİNE JET CEVAP GELDİ

Özel, Bahçeli görüşmesinin ardından partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel; "Kendisiyle gayet olumlu ve verimli geçen bir görüşme geçirdik" dedi. Özel, Bahçeli'den pazartesi günü talep ettiği randevuya saatler içinde karşılık aldığını kaydetti. Özel, seçim sonuçlarını, Filistin, Kıbrıs gibi dış politika başlıklarını, emekli aylıkları, asgari ücrete ara zammı konuştuklarını bildirdi.

İki parti arasındaki en üst düzey temas, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, 18 Ocak 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Meclis'te yapılan anayasa görüşmelerinin ikinci turu öncesinde yapılmıştı.

BAŞARIR’A KÖSTEKLİ SAAT

Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile görüşmesinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a imzalı bir köstekli saat hediye etti. Bahçeli, Özel görüşmesi öncesinde partisinin grup toplantısında CHP'ye yüklendi. Bahçeli, Özel'in Avrupa temaslarının ardından yaptığı, "Saati soruyorsun, Osman Kavala'yı çıkar" diyorlar sözlerine "Saati merak ederse bana sorabilir. Köstekli saatime bakar söylerim" diye yanıt verdi.







