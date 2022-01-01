Siyasi eşkıya: Senin ipin kimlerin elinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) 12. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, genel kurulun ülkeye, millete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, Orhan Aydın’ın başkanlığında yeniden oluşan yönetim kuruluna Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ederek, ASKON’un faaliyete geçtiği günden beri hep ülkenin, milletin ve devletin yanında yer aldığını kaydetti.

DÖVİZ KURU İSTİKRAR KAZANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim, istihdam, ihracat tarafında işlerin yolunda gittiğini, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve tesislerin harıl harıl çalıştığını ve ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu süreçte elbette önümüze sıkıntılar da çıkıyor. Son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma, diğeri de fiyatlardaki fahiş artıştır. Aldığımız tedbirlerle bu iki sorundan döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan

CHP’NİN GENLERİNEDE FAŞİSTLİK VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke için böylesine büyük ve tarihi devrimleri hayata geçirmenin gayretiyle gece gündüz koştururken, birilerinin de akla ziyan iddialarla, çocuksu davranışlarla kendi kalibrelerini sergilediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

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“CHP’nin başındaki zat, son günlerde terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu sıkı fıkı ilişkilerin de etkisiyle olsa gerek kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankasına randevu istedi. Merkez Bankası, kendisine randevuyu verdi, gitti. Kendisi brife edildi fakat çıktı, çıktıktan sonra da yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibiliyet bozuk.”

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 80 bin TL ödeyecek

İPİ KİMLERİN ELİNDE MEYDANA ÇIKACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya da değinen Erdoğan, şunları aktardı:

“Bay Kemal, bak devletin kurumlarını yozlaştırmak, yıpratmak asla mümkün değildir ve bundan sonra devletin kurumlarına da böyle rastgele gidemeyeceksin, bitti artık. Her şeyden önce, devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir. Sende bu dürüstlük yok. Sana bugüne kadar yeri geldi, Savunma Bakanlarımı gönderdim. Yeri geldi Dışişleri Bakanımı gönderdim. Gidin brife edin, bilgilendirin diye ama sen adam değilsin ya. Dürüst değilsin dürüst. Sana Dışişleri Bakanı’nı gönderen, sana Savunma Bakanı’nı gönderen bu Cumhurbaşkanı her noktada ‘Merkez Bankası bağımsız değil.’ diyordun. Hem Merkez Bankası da seni kabul etti, buyur demek ki bağımsız ama sen bağımsız değilsin. Ben senin ipinin kimlerin elinde olduğunu çok merak ediyorum. O da meydana çıkacak tabii. Bakanlarımız ve diğer kamu görevlilerimiz de bu kifayetsiz muhterise böyle bir fırsatı vermeyerek doğrusunu yapıyor.”

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MİLLETİMİZ DERSLERİNİ SANDIKTA VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkanlık ve milletvekilliği sıfatını bir kenara bırakarak, herhangi bir vatandaş olarak istedikleri kuruma, istedikleri zaman gidip diledikleri bilgiyi alma hakkına sahip olduklarını belirterek, “Milletimiz kendi değerlerine düşmanlığı, kamu görevlilerine ve kurumlarına saldırıyla bir adım öteye götüren bu zorbalara hak ettikleri dersi inşallah ilk fırsatta sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.

Dövizden ciddi dönüş başladı

Bir süredir yaşanan gelişmelerin, kur üzerinden ülkenin ve milletin felaketi pahasına haksız kazanç sağlama niyetinde olanların, bunun bedelini ağır bir şekilde ödemek mecburiyetinde kalabildiklerini gösterdiğini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, faiz aşağı, faiz yukarı. Arkadaşlar, artık lütfen bu işi kitabımızdan bir defa çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar, bunu bilecek, buna inanacağız. Bununla yolumuza devam edeceğiz. Alışverişi döviz üzerinden olmayan firmalarımızdan da kendi paramız dışında bir finans aracı kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Bu paketi açıkladığımız günden itibaren mevduatlarda dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başlamıştır.”

33 bin fitte Mehmetçiğe kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 33 bin fit yükseklikteki Havadan İhbar Kontrol uçağında (HİK) bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz’de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarını başarılarından dolayı tebrik etti, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

OYNAT 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: Kandil'dekilerle dirsek dirseğe Ankara'dan İstanbul'a yürüyen sen değil misin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP liderine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 'Kandil'i bombalayacakmış iktidara geldiğinde. Sen iktidara mı geleceksin? Kandil'dekilerle dirsek dirseğe, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen sen değil misin? Onlar sana övgü yağdırdıkça zevkten 4 köşe oluyorsun.



Kandil'dekiler sana övgü yağdırdıkça zevkten dört köşe oluyorsun. Sana nasıl güvenecekler ya. Mümkün mü? Eh şimdi de ittifakınız kurdunuz, bakalım bu ittifakla nereye kadar gideceksiniz?' diye konuştu BiP'te paylaş

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