Siyasi krizler geride kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 28'inci dönemin ilk grup toplantısını yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine dikkat çekti. Seçimin ardından 6 günde yeni kabinenin göreve başlamasının Türkiye adına mühim ve müthiş bir gelişme olduğunu belirten Bahçeli, “Bu tablo, aynı zamanda kökleşen siyasi istikrarın somut bir yansımasıdır. Türkiye, siyasi kriz yıllarını geride bırakmıştır. Dipsiz anlaşmazlıklar, sert gerilimler ve gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa bile yürümeyen, yürüse de tavı, tavrı ve takati tartışmalı olan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Bu yüzden parlamenter sisteme geri dönme hayalleri suya düşmüş, milletimiz bu siyasi hedef sahiplerine itibar etmemiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geride kalan 2 seçimden de güçlenerek çıkmıştır” dedi.

KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sonrası katıldığı televizyon programında kırsaldaki seçmenler ve TRT'ye yönelik sözlerine ilişkin de Bahçeli, “Üzüntümüz; CHP Genel Başkanı’nın hâlâ milletimizin mesajını algılayamamış, hala anlam verememiş olmasıdır. Bir televizyon kanalında, ‘Kazanamadık, ama ağır bir yenilgi de almadık’ sözleri, köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası, şuur kaybının yanı sıra hala şoku atlamadığına delildir. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failinin derhal özür dilemesi lazımdır” diye konuştu.

100 ŞEHİR BİN İLÇE

Yeni anayasa ile ilgili de mesaj veren Bahçeli, “MHP yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki 4 Mayıs 2021 tarihinde bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa teklif metnimiz müzakere edilmek için hazırdır. Yeni yüzyılda, 100 il, bin ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” ifadelerini kullandı.











