Siyasi mühendislikleri çöpe atalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katıldı. “Erzurum’a yine elimiz boş gelmedik. Toplu açılış töreni ile toplam değeri 9.5 milyarı bulan hizmet ve projeyi Erzurum’a sunacağız” diyen Erdoğan, “Sahadaki uç beylerimiz” dediği teşkilat mensuplarına önemli mesajlar verdi:

YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ

Hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz. 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük ailesiyiz. Genel Başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek çıktıysak, yine sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, geleceğe dair yol haritamızı belirliyoruz.

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İSTİŞAREYLE AYAKTAYIZ

AK Parti’nin alameti farikası ortak akla önem vermesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiştir. AK Parti’nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla kurulan pek çok parti tarihin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tutmuştur. AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa, sebebi istişareye açık olmasıdır. AK Parti kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden ödün vermeden kendini yenilemiş yegane partidir.

KİBİR BİZE YAKIŞMAZ

2023’le ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, ilkelerimiz etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlı. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, böbürlenme bize yakışmaz. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak söz konusu olamaz. Şimdiye kadar milletimizle yürüdük, bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız. Eleştirilerimizi yapacak, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz.

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HİZMETE KARŞI YALAN ÜRETİYORLAR

Erzurum’da partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü binası, canlı hayvan pazarı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirdi. Törende, meydanları dolduran Erzurumlulara seslenen Erdoğan, hizmete alınan yatırımlar hakkında bilgi verdi:

HASTANEYİ BAKANLIK YAPTI

Erzurum’a 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Depreme karşı 1284 adet izolatörle güçlendirilen hastanemiz Türkiye’nin en modern sağlık kurumlarından biri. Yatırım bedeli 979 milyonu bulan bu şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığımız tarafından yapıldı. 444 derslikli yeni 32 okul ve deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz. Hayvancılığa destek için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da gerçekleştiriyoruz. 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.

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OVİT MÜJDESİ

Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023’e kadar bitireceğiz. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

HANGİ İTTİFAKI KURARSA KURSUNLAR

19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarıp yalan siyaseti yapmak dışında hiçbir sözü olmayanlar, hangi ittifakı kurarsa kursunlar, milletten karşılık bulamazlar. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımlar atılması gerekiyorsa attık. Asırlık sorunları çözdük, asırlık hayalleri hayata geçirdik.

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ÇÖZÜM SÜRECİ MESAJI

Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşeni yerine getirdik. Yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil. Kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her hanedir. Hala terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin.

YARINLARIN FORMÜLÜ BİZDE

Bütün Türkiye’yi kucaklamaya, eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek için üstlendik. Bugünkü sorunların çözümü de, yarınki hedeflere ulaşmanın formülü de bizdedir. 2023 için sizlerden destek istiyoruz.

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GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese’ye geçerek gençlerle sohbet etti. Erdoğan burada, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri de dinledi.

RİZE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK

Erdoğan, Rize’de sel ve heyelana maruz kalan bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu: “Rize’den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum, kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi Erzurum’dan vatandaşları uyardı. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıların tekerrür etmemesi için tedbiri elden bırakmama çağrısında bulunan Erdoğan, “Ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Kendi ve sevdiklerimizin sağlığını düşünerek dikkatli olalım” dedi.

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