Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

Haber Merkezi 15 Mart 2020, 14:47 Son Güncelleme: 15 Mart 2020, 14:49 AA