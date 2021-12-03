Gündem Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi Paket mini reform köklü
ANKARA

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi: Paket mini reform köklü

AK Parti ve MHP’nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarında yapılacak köklü değişiklikler içeren çalışma son aşamaya geldi. Mart ayında TBMM’ye geleceği tahmin edilen çalışmanın 15 maddeden oluşması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi: Paket mini reform köklü
TBMM

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde son düzlüğe girildi. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı değişiklik teklifin yaklaşık 15 maddeden oluşması bekleniyor.

6-17 Aralık tarihleri arasında TBMM’de bütçe mesaisine yoğunlaşacak Cumhur İttifakı ortaklarının bütçe maratonu sonrasında Siyasi Parti ve Seçim Yasalarında düzenlemeler içeren taslak için çalışmalarına hız verecek. Teklifin mart ayında TBMM’ye sunulacağı öğrenildi.

BARAJ YÜZDE 7

Şu an için 15 maddeden oluşması beklenen mini teklifte halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince seçimde 20 milletvekili çıkaran partiler grup kurabilecek.

Ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine aynı olanak tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip, 20 sandalye sayısına ulaşsa bile Meclis’te grup kuramayacak.

YARDIMA HDP AYARI

Terörle bağı kanıtlanan partilerin hazineden yardım almasının önünü kesen maddenin de taslakta yer alması bekleniyor.

Cumhur İttifakı, söz konusu teklifi seçimden bir yıl önce Meclis’ten geçirmeyi hedefliyor.

Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
GÜNDEM
Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı

Ödünç vekille hülleye son
GÜNDEM
Ödünç vekille hülleye son
Gece olması şans: Ankarada inşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme

'Gece olması şans': Ankara'da inşaat çalışması yapılan arazinin yanındaki dükkanda çökme
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.

Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.
Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.