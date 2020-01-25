Siyasi rant çabası

Alaboyun şunları söyledi: “Yapılan bu tür siyasi ziyaret ve eylemler Almanya’da kurulu bulunan Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği ve bu dernek ile birlikte hareket eden 5-6 avukat tarafından organize edilmektedir. Bu kişilerin kurduğu derneklerin bir politik amaçlı oluşumlar oldukları bilinmektedir.” Alaboyun, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin amacının söz konusu dernek ve avukatlarının basın ve siyaset kurumu üzerinden oluşturdukları mağduriyet algısı ile bugüne kadar sağladıkları kazançlarını sürdürme çabası olduğunu ifade etti. Alaboyun, “TBMM araştırma komisyonu sonrası yapılan yasal değişiklikler ile ekonomiye kazandırılarak borsaya açılan geçmişten birçok dersler çıkartan bu holdingler üzerinden mağduriyet algısı yaratma ve siyasi bir rant sağlama çabalarının etik olmadığına inanıyoruz” dedi.

GÜNDEM Kırşehir Aile Belediyesi!