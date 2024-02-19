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Siyonistleri Hitler'e benzetmişti: İsrail Lula da Silva'yı istenmeyen kişi ilan etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki göstererek, Lula da Silva'yı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini açıkladı.

15:31 - 19/02/2024 Pazartesi
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Yisrael Katz - Luiz Inacio Lula da Silva
Yisrael Katz - Luiz Inacio Lula da Silva

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleşen Afrika Birliği zirvesine katılan Lula, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını Adolf Hitler’in yaptıklarıyla kıyasladı.


Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenlerin bir benzerinin tarihin hiçbir anında yaşanmadığını savunan Lula, “Aslında, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı” dedi.


Lula, Gazze’de askerlerle askerler arasında bir savaş olmadığını, bunun bir savaş yerine soykırım olduğunu söyledi.


İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vashem" Yahudi Soykırım Anıt Müzesine çağrıldığını duyurdu.


İstenmeyen kişi ilan edildi


Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin "ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı" olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti.


Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın "özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" kaydetti.


Netanyahu: Kırmızı çizgi aşıldı


İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva’nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" söylemişti.



#Yisrael Katz
#Luiz Inacio Lula da Silva
#Gazze
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