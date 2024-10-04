Siyonizm’in ne olduğuna dair soruların gittikçe artıyor olması Türk fikir hayatı açısından önemlidir. Hazır cevaplarla yetinmek yerine bugünün ihtiyaçlarına cevap arayışı içinde olmak saygı değer bir tutumdur. Seksenli yıllara damgasını vuran Yahudilik ve Siyonizm gibi kitaplarla şöhrete erişen kişi ve çevrelerin İsrail ile ilişki içinde oldukları sonradan anlaşılmıştı. Bu ilişkiler ortaya serilince çoğu kimse şaşırmış ve bu duruma anlam verememişti. Daha önce birkaç defa dile getirdiğim için tekrar