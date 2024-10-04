İşgalci İsrail basını, soykırım destekçilerini yüreklendirmek için yeni bir liste yayımladı.
Soykırımcı İsrail'e ait Jerusalem Post gazetesi, 2024'ün en etkin 50 Yahudi'sini açıkladı. Dünyanın önde gelen Siyonistleri, terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının en büyük destekçileri. Peki kim bu soykırım destekçileri?
İşgalci İsrail gazetesi Jerusalem Post'un soykırım destekçilerini yüreklendirmek için yayımladığı listede yer alanlar barbarlar, İsrail’in işgaline ve Siyonizmin yayılmasına en çok destek veren kişiler. Listede öne çıkan bazı isimler, soykırımı direkt fonlarken bazıları ise sahibi olduğu şirketler üzerinden dezenformasyon yaparak işgalci İsrail propagandası yapıyor.
İsrail yapay zekayı savaş propagandasında kullandı
İsrail yapay zekayı savaş propagandasında kullandı
Listenin en tepesinde yer alan
Sam Altman, OpenAl CEO'su
. Bu isim OpenAI üzerinden yapay zeka aracılığıyla Filistin destekçilerini hedef aldı. Gizli etki operasyonu kapsamında OpenAl'den yardım alan İsrailli bir firma, ABD'de Gazze saldırılarını protesto eden üniversite öğrencilerini sahte hesaplarla hedef gösterdi.
Terör devletinin soykırım ortağı: ABD
Terör devletinin soykırım ortağı: ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
Siyonizmin en etkin temsilcilerinin yayınlandığı listede üçüncü sırada yer alıyor. Blinken terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı katliamdan sonra İsrail'i ziyaret etmiş ve şu skandal açıklamayı yapmıştı:
Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım. İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek asker, seferber edildi. İsrail halkını "cesaretinden dolayı" tebrik ederim.
Kara propaganda
Kara propaganda
Siyonist listede 13.sırada yer alan
META'nın CEO'su Mark Zuckerberg
, sahibi olduğu Facebook'ta İsrail'in isteğiyle dezenformasyon oluşturmak için yüzlerce hesabı kaldırmıştı.
Kalıcı işgal çağrısı
Kalıcı işgal çağrısı
İşgalci Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
, kara listede 23. sırada yer aldı. Gazze'ye yönelik yardımların durdurulmasını isteyen Ben-Gvir, Hamas ile ateşkes müzakerelerine süreç boyunca karşı çıkmıştı.
Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek tam bir zafer elde edebiliriz.
İşte soykırım destekçisi 50 isim
İşte soykırım destekçisi 50 isim
- Sam Altman (OpenAI CEO'su)
- Benjamin Netanyahu (İsrail Başbakanı)
- Antony Blinken (ABD Dışişleri Bakanı)
- Prof. Shikma Bressler, Eynat Guez, Eyal Naveh (Protesto Liderleri)
- Yariv Levin, Simcha Rothman (Adalet Bakanı, Knesset Hukuk Komitesi Başkanı)
- Esther Hayut, Gali Baharav-Miara (Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı)
- Isaac Herzog (İsrail Cumhurbaşkanı)
- Ronald Lauder (Dünya Yahudi Kongresi Başkanı)
- Yoav Gallant (İşgalci Savunma Bakanı)
- David Barnea (Mossad Direktörü)
- Janet Yellen, Adena Friedman (ABD Hazine Bakanı, NASDAQ CEO'su)
- Soros, Adelson ve Shashua aileleri (İş adamları)
- Jan Koum, Mark Zuckerberg (WhatsApp Kurucusu, Meta CEO'su)
- Benny Gantz, Yair Lapid (Muhalefet Liderleri)
- Herzi Halevi (IDF Genelkurmay Başkanı)
- Lynn ve Stacy Schusterman (Schusterman Aile Filantropileri Eş Başkanları)
- Sylvan Adams (İş insanı ve İsrail’in küresel imajını güçlendiren hayırsever)
- Doug Emhoff, Deborah Lipstadt (Antisemitizmle Mücadele)
- Ynon Kreiz, Ruth Handler (Mattel CEO'su, Barbie Bebek Mucidi)
- Assaf Rappaport, Ori Goshen, Michal Braverman-Blumenstyk, Guy Franklin (İsrail'in Teknoloji Liderleri)
- Boaz Levy, Amir Peretz (İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Başkanı ve CEO'su)
- Yael Eckstein, Roman Abramovich (Ukrayna’ya Destek)
- Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich (Ulusal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı)
- Nir Barkat, Ofir Sofer, Amihay Chikli (Diaspora ile Köprü Kurma)
- Danny Danon (Knesset Üyesi ve Dünya Likud Başkanı)
- Yaakov Hagoel, Ifat Ovadia Luski, Sam Grundwerg (Siyonizmin Temel Sütunları)
- David Friedman (Eski ABD İsrail Büyükelçisi)
- Eric Fingerhut (JFNA Başkanı ve CEO'su)
- Noa Kirel, Troye Sivan (Yükselen Müzik Yıldızları)
- Andre ve Audrey Azoulay (Fas Kralı Danışmanı, UNESCO Genel Direktörü)
- Sir Ephraim Mirvis (Birleşik Krallık Baş Hahamı)
- Russell F. Robinson (Jewish National Fund-USA CEO'su)
- Jake Tapper, Ben Shapiro, Bari Weiss (Medya Etkileyicileri)
- Fran Drescher, Aleeza Ben Shalom (SAG-AFTRA Başkanı, Netflix 'Jewish Matchmaking' Sunucusu)
- Eitan Neishlos (İş insanı ve Neishlos Foundation Kurucusu)
- Doron Almog, Mark Wilf (Jewish Agency Başkanı)
- Amir Avivi, Nitsana Darshan Leiter, Rabbi Ari Lamm, Gidi Mark (İsrail Savunucuları)
- Asaf Kochan (Sentra Kurucusu ve Başkanı)
- Sivan Yaari (Innovation: Africa CEO'su)
- Ofer Yannay (Nofar Energy Kurucusu ve Başkanı)
- Arik Kaufman, Dr. Yishai Mishor, Aviv Wolff (Gıda Teknolojisi Yenilikçileri)
- Ranan Hartman (Ono Akademik Koleji Kurucusu ve CEO'su)
- Prof. Daniel Chamovitz, Doug Seserman (Ben-Gurion Üniversitesi Başkanı ve CEO'su)
- İsrailli sporcular (Futbol ve Judo)
- Prof. Polina Stepensky, Prof. Gili Regev-Yochay, Prof. Michal Schwartz (Hastalıklarla Mücadele)
- Yoel Har-Evan, Rhoda Smolow (Küresel Tıbbi Liderler)
- William Daroff, Yonathan Arfi, Marie van der Zyl, Steven Shulman, Josef Schuster (Yahudi Cemaat Koruyucuları)
- Evan Gershkovich (Wall Street Journal Muhabiri)
- Gil Shwed, Merav Bahat (Siber Teknoloji Liderleri)
- Chabad (Küresel Yahudi Hareketi)
#İşgalci İsrail
#Jarussalem Post
#siyonist
#yahudi
#Propaganda
#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken