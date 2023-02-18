Siz hep iyi olun

Yaşam emaresi bulunan yıkıntılar arasında “Sesimi duyan var mı?” sorusuna cevap arayan ekipler, ulaştıkları depremzedelere bazen bir baba, bazen bir evlat, kardeş, ağabey gibi davrandı. Sevinç, hüzün ve korkunun bir arada yaşandığı anlarda, enkazdan çıkarılan depremzedelerden kimi kurtarma ekiplerine yakınlarını sordu, kimi de su, çay ya da kola istedi. Görenleri göz yaşlarına boğan, yüzlerde buruk bir gülümseme bırakan kurtuluşlarda zihinlere kazınan diyaloglardan bazıları şöyle:

* Kahramanmaraş'ta yıkılan 8 katlı binanın enkazından 61'inci saatte kurtarılan 8 yaşındaki Zübeyde, kendisini çıkaran ekiplere “Evde miyiz?” diye sordu. “Evet evdeyiz” cevabını alan Zübeyde bu kez “Siz eve nasıl girdiniz?” diye sordu. Ekiptekiler de yürekleri ısıtan şu cevabı verdi: “Camdan girdik. Bir baktık cam var burada. Dedik çok güzel bir koku geliyor, acaba Zübeyde burada mı? Saklambaç oynuyorduk ya biz seninle. Ben seni yakaladım.”