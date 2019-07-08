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ANKARA

Oktay’dan KKTC halkına mesaj

Sizi yürekten sevdiğimizi bilin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin Gazimağusa ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay, “KKTC’nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye’deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin Gazimağusa ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Oktay’ı, Paşaköy’e gelişinde, Belediye Başkanı Habil Tülücü ve vatandaşlar karşıladı.

TEK TEK TOKALAŞTI

Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Fuat Oktay, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi.

HEP BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ

  • Vatandaşların tarımsal amaçlı suyun beldeye kazandırılması yönündeki taleplerini dinleyen Oktay, “Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. KKTC’nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye’deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

KAHVE DAVETİNİ KABUL ETTİ

Oktay, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Oktay, daha sonra kendisini kahve içmeye davet eden Abuzer Karakuş isimli vatandaşı evinde ziyaret etti.

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