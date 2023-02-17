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Sizin aileniz artık biziz: Koruyucu aile başvuruları günde üçten 29 bine çıktı

290 bin kişi, depremler sonrası kimsesiz kalan çocuklara aile olmak için e-Devlet'ten başvurdu. Depremden önce günlük ortalama 3 iken, son bir haftadır günlük başvuru sayısı 29 bine yükseldi. Bakanlık, ilerleyen süreçte bu başvuruları değerlendirecek.

04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
290 bin kişi, depremler sonrası kimsesiz kalan çocuklara aile olmak için e-Devlet'ten başvurdu.

290 bin kişi, depremler sonrası kimsesiz kalan çocuklara aile olmak için e-Devlet'ten başvurdu.

Birçok ünlünün de aralarında bulunduğu 290 bin kişi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu. Depremlerin ardından tüm Türkiye, depremzedelere her konuda yardım edebilmek ve yanlarında olabilmek için “tek yürek” oldu. Depremzedeler için yapılan ayni ve nakdi yardımların yanı sıra çok sayıda kişi de depremde refakatsiz kalan çocuklara sıcak yuva olmak için kolları sıvadı. Depremin yaşandığı ilk günden bugüne, kamuoyunca tanınanların da aralarında bulunduğu birçok kişi, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na depremzede çocuklara kucak açmak için başvuruda bulundu. Önceki yıllarda koruyucu aile olmak için günlük ortalama 3 başvuru alınırken, sadece 10 günde bu rakam 290 bine ulaştı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR ŞU AN DEVLET KORUMASINDA

Depremzede çocuk ve bebekler, sağlık kontrolleri ve tedavileri için ilk önce hastanelere ulaştırılıyor. Tedavileri tamamlanan çocuk ve bebekler, kimlik tespitinin ardından ailelerine ve yakınlarına teslim ediliyor. Tedavileri tamamlanan ve ailelerine ulaşılamayan refakatsiz depremzede çocuklar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kuruluşlarında bakım ve koruma altına alınıyor. Depremzede çocukların kimlik tespitinin ardından yakınlarıyla buluşturulmasını önceleyen bakanlık, şu an için depremzede bebek ve çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti uygulamıyor. Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamadığı için koruma altına aldığı refakatsiz depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile başvurularını değerlendirecek. Öte yandan kurum bakımındaki çocuklar için koruyucu aile olma süreci ise devam ediyor.


#Deprem
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Koruyucu Aile
2 saat önce
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Sizin aileniz artık biziz: Koruyucu aile başvuruları günde üçten 29 bine çıktı
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