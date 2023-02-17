Sizin aileniz artık biziz: Koruyucu aile başvuruları günde üçten 29 bine çıktı

Birçok ünlünün de aralarında bulunduğu 290 bin kişi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu. Depremlerin ardından tüm Türkiye, depremzedelere her konuda yardım edebilmek ve yanlarında olabilmek için “tek yürek” oldu. Depremzedeler için yapılan ayni ve nakdi yardımların yanı sıra çok sayıda kişi de depremde refakatsiz kalan çocuklara sıcak yuva olmak için kolları sıvadı. Depremin yaşandığı ilk günden bugüne, kamuoyunca tanınanların da aralarında bulunduğu birçok kişi, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na depremzede çocuklara kucak açmak için başvuruda bulundu. Önceki yıllarda koruyucu aile olmak için günlük ortalama 3 başvuru alınırken, sadece 10 günde bu rakam 290 bine ulaştı.