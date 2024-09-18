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Skandal pankarta sert tepki

Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv’in Kıbrıs Rum Kesimi’nde oynadığı maçta Yunan taraftarlar, Türkiye'ye işgalci göndermesi yapan pankart açtı. Tepki göstererek sahaya giren Panathinaikos hocası Ergin Ataman, hakemlerden diskalifiye edilmesini istedi. Ataman, “Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir” dedi.

04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:28 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

THY EuroLeague takımları hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan’ın Panathinaikos takımı da, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki hazırlık maçında önceki akşam karşı karşıya geldi. Maccabi maçı 88-75 kazanırken, mücadelenin son çeyreğinde Panathinaikos taraftarlarının yer aldığı tribünde skandal bir pankart açıldı. "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz" yazılı pankartta Türkiye’nin Kıbrıs çıkarmasına gönderme yapıldı. Pankartı gören Türk antrenör Ergin Ataman, tepki göstererek sahaya girdi ve hakemlerden kendisini diskalifiye etmelerini istedi. Oyundan atılan ve soyunma odasına giden Ataman, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

SPOR SALONLARI SİYASETİN YERİ DEĞİL

Ataman, "Dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salonda bir grup tarafından, burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkati çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim" dedi. "Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir" ifadelerini kullanan tecrübeli başantrenör, "İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Panathinaikos maçında açılan pankarta sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Pankartı kınadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: "Bu siyasi ve ahlaksız propaganda için uluslararası spor ve basketbol otoritelerini göreve davet ediyorum. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ı, sporun ahlakına yakışmayan bu pankart sebebiyle göstermiş olduğu tepki sebebiyle tebrik ediyorum."



#Ergin Ataman
#siyaset
#prostesto
#Euroleague
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