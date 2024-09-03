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Skandal sözleri büyük tepki çekmişti: Küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza

İzmir'de bir sokak röportajında sarf ettiği skandal sözler nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayserilioğlu'nun davasının ilerleyen günlerde mahkemeye taşınması bekleniyor.

10:25 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:29 - 3/09/2024 Salı
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Dilruba Kayserilioğlu
Dilruba Kayserilioğlu
İzmir
'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan
Dilruba Kayserilioğlu
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

4,5 yıla kadar hapis istemi


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.


Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.


Tahliye edilmişti


İtiraz üzerine mahkeme Kayserilioğlu'nun
"Cumhurbaşkanına hakaret"
suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti.

12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilen Kayserilioğlu 18 gün sonra tahliye edilmişti.




#Dilruba Kayserilioğlu
#İzmir
#mahkeme
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