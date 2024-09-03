Skandal sözleri büyük tepki çekmişti: Küfürbaz Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza

Dilruba Kayserilioğlu
İzmir
'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ardından da serbest bırakılan
Dilruba Kayserilioğlu
hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
4,5 yıla kadar hapis istemi
4,5 yıla kadar hapis istemi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Kayserilioğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Dilruba Kayserilioğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Avukat Hüseyin Yılmaz müvekkiline kamu davası açıldığını ve 3 Eylül'e duruşma günü verildiğini duyurmuştu.
Tahliye edilmişti
Tahliye edilmişti
İtiraz üzerine mahkeme Kayserilioğlu'nun
"Cumhurbaşkanına hakaret"
suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış, yurtdışı yasağı getirmişti.
12 Ağustos'ta tutuklanmış ve İzmir Şakran Cezaevi'ne gönderilen Kayserilioğlu 18 gün sonra tahliye edilmişti.
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2 saat önce