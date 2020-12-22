Skandal sözlerin hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında skandal ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası açtı.

Erdoğan, geçen hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kendisine "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Özel'in konuşmasından bazı bölümlere yer verildi.

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AK Parti'nin, Erdoğan'ın liderliğinde sadece milletten icazet alarak kurulmuş bir siyasi parti olduğuna yer verilen dilekçede, "Türk siyasetinde yerleşik olan vesayet odaklarının gölgesinde icazetle siyaset yapma alışkanlığını, birçok bedel ödeyerek değiştirmiş ve herkes için özgür siyaset yapma ortamını sağlamış Sayın Cumhurbaşkanımız’a yönelik dava konusu iddia ağır bir iftiradır ve hukuken himaye edilmesi mümkün değildir" denildi. Dilekçede, bu sebeplerle Özel'in 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istendi. Dava Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

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Cumhurbaşkanı için diktatör diyerek "Franco benzetmesi" yapan Özgür Özel, bununla yetinmeyip, basın toplantısını sosyal medya hesabından paylaşmış, AK Parti ve MHP tepki göstermişti.