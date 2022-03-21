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ÇORUM

SMA'lı üç aylık bebek Alp'in ailesi destek bekliyor

Çorum’da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası üç aylık çocukları Alp'in ücretsiz spinraza tedavisini yaptıran anne Sevilay Keskin ve Mustafa Keskin çifti, sonrasında alınması gereken ve 1.8 milyon dolar olan zolgensma tedavisi için sosyal medyada gece gündüz canlı yayın yaparak, valilik onaylı kampanyaya destek istiyor.

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Haber Merkezi Diğer
​SMAlı üç aylık bebek Alpin ailesi destek bekliyor
SMA teşhisi konuşan üç aylık Alp hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Çorum’da yaşayan hemşire çift Sevilay Keskin ve Mustafa Keskin'in ilk çocukları üç aylık Alp’e, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu.

Aile, devletin bir süre ücretsiz karşıladığı spinraza tedavisinin devamında, Dubai Medcare Hastanesi'nde maliyeti 1.8 milyon dolar olan zolgensma tedavisinin başlaması için valilik onayıyla açılan hesap ile yardım kampanyası başlattı. sma_alpyasasin kullanıcı adıyla tüm sosyal medyalarda gece gündüz canlı yayın yapan çift ihtiyaç duyulan parayı toplamaya çalışıyor.

SMA Tip-1 hastalığı tanısı konulan Alp bebeğin annesi Sevilay Keskin, tedaviye ulaşma konusunda herkese duyarlı olma çağrısında bulunan Keskin, 'Alp için ücret fark etmeksizin bir lira bile olsa ihtiyacımız var. 1.8 milyon dolar toplamamız gerekiyor. Hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bu parayı karşılayabilecek gücümüz yok. Valilik onayı aldık, çocuğumuzun sağlıklı bir birey olarak büyümesini istiyoruz. Bir anne olarak içim acıyor, çocuğum şifa bulsun istiyorum. Tüm çabam çocuğum için.' ifadelerini kullandı.

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