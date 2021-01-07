Gündem Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu polis kurtardı
ÇORUM

Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu polis kurtardı

Sobadan sızan gazdan etkilenen Iraklı anne ve oğlunu polis kurtardı

Çorum’da apartman dairesinde sobadan sızan gazdan etkilenen Irak uyruklu anne ve oğlunu kapıyı kırıp, eve giren polis ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Göçmen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin erken müdahalesiyle hayati tehlike yaşamadıkları öğrenildi.
Göçmen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin erken müdahalesiyle hayati tehlike yaşamadıkları öğrenildi.

Çorum'da Irak uyruklu Muna Qaddoori Khalaf Al-Jumajlı (51), oğlu Abdullah Abduljabbar Abbas Al-Lami (12) ile birlikte yaşadığı evde, sobayı yaktıktan sonra banyoya girdi. Bu sırada sobadan çıkan dumanlar tüm odalara yayıldı. Evden dumanları çıktığını gören komşuları, zile basıp içeriden cevap alamayınca itfaiye ve polise ihbarda bulundu. Binaya gelen polis ekipleri, çelik kapıyı kırarak girdikleri evde anneyi kapısı kilitli banyoda, çocuğu ise yatağında bilinci kapalı buldu.

Evde yoğun dumandan dolayı hareket etmekte zorlanan polis ekipleri, anne ve çocuğunu apartmanın dışına çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Anne ve oğlu, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Göçmen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin erken müdahalesiyle hayati tehlike yaşamadıkları öğrenildi.

Markete giden polis amirine uyuşturucu tacirini yakalandı
GÜNDEM
Markete giden polis amirine uyuşturucu tacirini yakalandı

Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
GÜNDEM
Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler

Hayvanlarını ısıtmak için soba yakmıştı: Hem evinden oldu hem de hayvanları telef oldu
GÜNDEM
Hayvanlarını ısıtmak için soba yakmıştı: Hem evinden oldu hem de hayvanları telef oldu
Abone Ol Google News
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.
Trumpınazli gündemde

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.
'Maaşın düşük<br>yetersiz para kazanıyorsun'

'Maaşın düşük
yetersiz para kazanıyorsun'

​Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için emsal karar.
Trump'a<br>engelleme!

Trump'a
engelleme!

​24 saat boyunca paylaşım yapamayacak.
Baltalarla<br>nöbet tutuyorlar

Baltalarla
nöbet tutuyorlar

​'Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, uyuyamıyoruz'
Önüne çıkan<br>11 aracı biçti

Önüne çıkan
11 aracı biçti

​Freni patlayınca ortalığı savaş alanına çevirdi.
ABD'de<br>bomba alarmı

ABD'de
bomba alarmı

​Kongre binası yakınında iki adet bulundu.
Uyuma<br>numarası yaptı

Uyuma
numarası yaptı

Boksörler derneğine kumar baskını.
Kaçış yok

Kaçış yok

​İki FETÖ'cü Ukrayna'dan paket.
Hedef siyasi mühendislikti

Hedef siyasi mühendislikti

​Kaset kumpasında mütalaa açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.