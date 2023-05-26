SOBE Vakfı’ndan otizmde tecrübe paylaşımı

Selçuklu Belediyesi iştiraklerinden Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, Türkiye’nin otizm alanında en kapsamlı ve en büyük eğitim merkezi konumunda. 21 bin metrekare üzerine yerleşmiş olan SOBE’de eğitim, spor terapi, hidroterapi (yüzme), dil ve konuşma terapisi, hippoterapi (binicilik) ve ergoterapi hizmetleri verilmekte. SOBE Vakfı’nı öncü kılan özelliklerinden biri de Belediye-Vakıf-Üniversite iş birliğinde örnek bir çalışmayla yürütülüyor olması ve hayırseverlerin desteğiyle burs verdiği öğrencilerin sayısının çok yüksek olması.

BAĞIŞÇILAR BİLGİLENDİRİLİYOR

SOBE Vakfı Eğitim Merkezi’nde, uluslararası standartlarda verilen eğitimlerden faydalanan öğrencilerin çoğu tüm bu hizmetlerden burslu olarak yararlanmakta olup, öğrencilerin yaptığı çalışmalar, kazandığı beceriler ve SOBE’de yaşanan gelişmeler bağışçılara düzenli olarak iletiliyor. Ayrıca gelir gider tablosu şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde vakfın internet sitesinde kamuya açık şekilde yayınlanıyor.

FAYDALI PROJELER HAYATA GEÇTİ

Vakıf Başkanı Mustafa Ak, otizmli çocukların eğitiminde yardımcı teknolojilerin kullanımını öncelediklerini ve her yaştan otizmli bireye fayda sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Mustafa Ak, “Türkiye’de başka bir şehir ve merkezde bu standartlarda eğitimin olmaması ve var olan birkaç eğitim merkezinin burs desteğinin de kısıtlı olması gibi nedenlerle SOBE’de öğrenci olabilmek için başvuru formu doldurup sırada bekleyenlerin sayısı oldukça yüksek. Bu öğrencilerin hepsi Konya’dan değildir. Çocuğunun iyi bir eğitim alabilmesi için şehir ve ülke değişikliğini göze almış birçok aile mevcuttur. Her geçen gün bu sayılar artmaktadır” dedi.

ÇOCUKLAR NİTELİKLİ EĞİTİMLE BULUŞUYOR

Otizm konusunda yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda referans bir kurum olmak yolunda hızla ilerlediklerini belirten Ak, “Kurulduğumuz günden bugüne, otizmli çocukların eğitiminde bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmaktayız ve artık bu tecrübemizi, farklı şehirlerde bulunan özel eğitim kurumlarına da otizm birimleri açarak aktarmaktayız. Yaygınlaştırma birimimiz kapsamında Siirt, Malatya, Adana, Antalya, Muğla, Konya ve Kocaeli’de eğitim danışmanlığı yürütüyoruz. Ayrıca Azerbaycan ve Moğolistan ile artık yurt dışına da bilgi ve yetkinliğimizi aktarıyoruz. Uzmanlarımızla otizmli çocukların eğitsel ihtiyaçlarını belirliyor, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekliyor ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim seminerleri düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.







