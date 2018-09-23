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Soçi zirvesinde Türkiye kazandı

ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Soçi’de yapılan zirveyi Türkiye’nin kazandığını söyledi. Esed rejiminin kaybettiğini dile getiren Uysal, Rusya’nın ise işgalci, kan döken, zalim bir ülke imajını biraz olsun toparladığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, bir araya gelmişti.
Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, bir araya gelmişti.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Türkiye'nin İdlib'de kendi çıkarlarını ve Suriye halkının çıkarlarını koruyan bir düzen kurmaya çalıştığını belirterek, ''Türkiye İdlib'de Rusya'nın jandarmalığını yapmıyor, aksine bir PKK/PYD koridorunun açılmasına engel oluyor. Bölgenin bize düşman bir grup tarafından yönetilmesi yerine bize ve Suriye halkına yakın bir bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor.'' dedi. Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, Soçi'de Türkiye'nin taleplerine yakın bir formülün bulunduğunu aktardı.

TÜRKİYE İDLİB'DE RUSYA'NIN JANDARMALIĞINI YAPMIYOR

Uysal, Rusya'nın Türkiye'ye İdlib'de 'jandarma' görevi verdiği yönündeki eleştirilerle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: ''Türkiye İdlib’de Rusya’nın jandarmalığını yapmıyor, aksine bir PKK/PYD koridorunun açılmasına engel oluyor. Soçi’de hem Türkiye kazandı hem de Suriye halkı kazandı. Rusya ise işgalci, kan döken, zalim bir ülke imajını biraz olsun toparlamış oldu. Esed'in İdlib'i ele geçirmesi en son istediğimiz şey. Çünkü İdlib'de ciddi bir kan dökülürdü.''

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