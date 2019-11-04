Şoför dehşeti

Beşiktaş’ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı. Kabataş - Şirintepe seferini yapan 27E numaralı otobüsün sürücüsü kazanın ardından elinde bıçakla kaçmaya çalışırken denize atladı.
SABIKASI VARMIŞ
- Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi. Yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan Yalçın Tahir Billur hastanede hayatını kaybetti.