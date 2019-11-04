Şoför dehşeti

Beşiktaş’ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı. Kabataş - Şirintepe seferini yapan 27E numaralı otobüsün sürücüsü kazanın ardından elinde bıçakla kaçmaya çalışırken denize atladı.

Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı

SABIKASI VARMIŞ

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi. Yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan Yalçın Tahir Billur hastanede hayatını kaybetti.