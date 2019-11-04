Gündem Şoför dehşeti
İSTANBUL

Şoför dehşeti

Beşiktaş’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kabataş - Şirintepe seferini yapan otobüs, kontrolden çıkarak durağa girdi. Can pazarı yaşanan durakta 13 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü elinde bıçakla kaçarak denize atladı. Yaralılardan birisi hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aracın sürücüsü elinde bıçakla kaçarak denize atladı.
Aracın sürücüsü elinde bıçakla kaçarak denize atladı.

Beşiktaş’ta özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarptı, şoför araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışarak denize atladı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı. Kabataş - Şirintepe seferini yapan 27E numaralı otobüsün sürücüsü kazanın ardından elinde bıçakla kaçmaya çalışırken denize atladı.

Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı

SABIKASI VARMIŞ

  • Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi. Yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan Yalçın Tahir Billur hastanede hayatını kaybetti.

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