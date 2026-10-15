Şoförlere zaman baskısı kazalara davetiye çıkarıyor

Şehirler arası yolcu taşımacılığında şoförler, firmaların belirlediği sefer saatlerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Uzun yol şoförleri, binlerce kilometrelik güzergahlarda trafik yoğunluğu, yolcu bekleme süreleri ve molaların yeterince hesaba katılmadığını, gecikmelerde ise cezalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Bu baskının sürücüleri hız yapmaya zorladığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı ifade ediliyor. Şoförler, ağır çalışma koşullarının yanı sıra firmaların maliyetleri düşürmek amacıyla düşük ücretle personel çalıştırmasının da sektörde sorun oluşturduğuna dikkat çekiyor.

GECİKEN ŞOFÖRE CEZA

25 yıllık uzun yol şoförü Serhan Çifçi, firmaların sürücülerden belirlenen saatlerde terminal ve peronlara ulaşmalarını istediğini, gecikme halinde ise ceza uyguladığını söyledi. Yolculuk sürelerinin gerçek trafik koşullarına göre planlanmadığına dikkat çeken Çifçi, “Binlerce kilometrelik güzergahlarda trafik yoğunluğu, yolcu bekleme süreleri ve duraklar hesaba katılmıyor. Şoförler zamanında yetişebilmek için hız yapmaya zorlanıyor” dedi. Çifçi, firmaların maliyetleri düşürmek amacıyla sürücü seçiminde mesleki yeterlilikten çok düşük ücretle çalışmayı kabul eden kişilere yöneldiğini de savundu.