Sofya ile Türkoloji protokolü

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bulgaristan’daki ilk faaliyetlerinden biri kapsamında önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Bulgaristan’ın en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ile imzalanan Türkoloji İş Birliği Protokolü, iki ülke arasındaki akademik, kültürel ve insani bağları daha da güçlendirecek yeni bir dönemin kapısını araladı. Balkanlar’da ortak tarih ve kültürel mirasın korunmasına yönelik stratejik bir adım olarak görülen protokol, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Türkoloji ve Altayistik Bölümünün akademik kapasitesinin geliştirilmesini, bilimsel araştırmaların desteklenmesini ve yeni nesil Türkologların yetiştirilmesini hedefliyor.

ORTAK MİRASI GELECEĞE TAŞIYACAK

Türkçenin, Türk kültürünün ve ortak tarihî mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak protokolün, bölgedeki Türkoloji çalışmalarına da yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Böylece Türkiye ile Bulgaristan arasındaki akademik iş birliği daha kurumsal bir zemine otururken, karşılıklı anlayış ve kültürel etkileşim de güçlenecek.

İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ

İmza töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, Bulgaristan’da gerçekleştirilen bu iş birliğinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Göreve başladığı ilk günlerde Bulgaristan’da bir kültür merkezi bulunup bulunmadığını sorduğunu ifade eden Aliy, “Bu anlaşma gündeme geldiği andan itibaren gerçekten büyük mutluluk duydum. Tarihî, kültürel ve insani bağları son derece güçlü olan iki komşu ülkenin akademik alanda da daha yakın çalışacak olması bizim için çok kıymetli” dedi. Bulgaristan’daki ilk faaliyetlerinden birini böylesine kapsamlı bir akademik ortaklıkla gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomaside yeni bir adım atmış oldu.







