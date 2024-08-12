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Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler normale döndü

İstanbul Güngören'de öğle saatlerinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında tedbir amaçlı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştu. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.

15:05 - 12/08/2024 الإثنين
Güncelleme: 16:21 - 12/08/2024 الإثنين
Yeni Şafak
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü.

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı.


Binanın kontrollü yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler durduruldu.

Seferler normale döndü

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesine yer verildi.

#İstanbul
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