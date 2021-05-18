Gündem Sokağı boş görünce diş kliniği önündeki çiçekleri çaldı
KOCAELİ

Sokağı boş görünce diş kliniği önündeki çiçekleri çaldı

Kocaeli’de tam kapanma günlerinde boş sokakta gezen bir şahıs, cadde üzerindeki bir diş kliniğinin bahçesinde bulunan çiçekleri kopartarak çaldı. Kökünden söktüğü çiçekleri poşetine dolduran şahsın rahat tavırları kameralara yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Sokağı boş görünce diş kliniği önündeki çiçekleri çaldı​
Hırsızın çiçekleri poşete doldurduğu an güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'de bulunan özel bir diş kliniğinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 günlük tam kapanmanın son gününde sokakta gezen kimliği belirsiz bir şahıs, özel bir diş hastanesinin önünden geçtiği esnada saksılara dikilmiş çiçekleri fark etti. Çiçekleri uzun uzun inceledikten sonra sokakta kimsenin olmadığını gören şahıs, çiçekleri teker teker kökünden kopararak çantasına koyarak çaldı. Çiçeklerin tümünü çalarak olay yerinden uzaklaşan şahsın rahat tavırları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Klinik yetkilileri ise şahıstan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti
HAYAT
Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.


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