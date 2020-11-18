Sokak çarşı ve okula sıkı tedbir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yapılan ve 3,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu:

Dünyada ve bölgede tarihi yapılanmanın sancıları yaşanıyor. Salgın bu süreci hızlandırmıştır. Türkiye’yi son 18 yılda tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma reformlarıyla tanıştırmış bir hükümet olarak ülkemizi yeni döneme hazırlanmanın en başta gelen görevimiz olduğuna inanıyoruz. Adı üzerinde değişim, dinamik bir süreçtir. Ortaya çıkan şartlara ve ihtiyaçlara göre yeni adımlar gerekir. Bunun için biz reform gündeminden hiç kopmadık.

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM HAZIRLIĞI

İnsan haklarına dayanan bir normlar inşaasını hedef aldık. Bu noktadan da çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adaletin gereğidir. İş ve yaşamda her türlü ayrımcılığın kaldırmasını da adaletin temelidir. Hukukun üstünlüğünü güçlendirerek adımlar atmakta kararlıyız. Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.

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FIRSAT PENCERELERİNİ KULLANACAĞIZ

Bilindiği gibi geçen hafta kabinemizdeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev değişikliğine gittik. Affını isteyen Berat Albayrak’ın bu talebini kabul ederek Lütfi Elvan kardeşimizi görevlendirdik. Kurduğumuz güçlü üretim, ihracat ve istihdam alt yapısı en önemli görev ve ilham kaynağımızdır. Salgın sürecinin değiştirdiği ekonomik mimaride Türkiye için fırsat pencerelerini kullanacağız.

SALGIN TEHDİDİ SÜRÜYOR

Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir.

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YENİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİYOR

Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

YIL SONUNA KADAR UZAKTAN EĞİTİM

-Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

-Ara tatillerde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

-65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

-Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

-Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

-Alışveriş merkezi, market, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

-Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

-Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

İki bakan katılmadı

Kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yer almadı.

2021 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle milletvekillerine sunum yapan ve yeni yol haritasını açıklayan Bakan Lütfi Elvan, toplantıya katılamadı. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine evde devam eden Bakan Selçuk da toplantıda bulunamadı.

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Sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin başkenti

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel’i anne ve babaları ile birlikte kabul etti.

Detayları MEB açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB), bir açıklama yaparak; resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi. Bilgilendirmede, “Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türkü’nün sevincine ortak olduk

Erdoğan, "Pazar günü Kıbrıs Türkü'nün hukuk, eşitlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli meselesi olan KKTC'nin ilanının 37'nci yıl dönümü vesilesiyle adaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığımız ziyaretin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Ziyaretimizde sayın Devlet Bahçeli, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve muharip gazilerimiz eşlik etti. Adada ilk olarak 15 Kasım, Cumhuriyet bayramlarına iştirak ederek Kıbrıs Türk'ünün sevincine ortak olduk. Ardından Kapalı Maraş bölgesine geçtik. Bu iyi niyet jesti Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. KKTC, Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı, bu cesur adımı destekliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Heyetimiz ve Kıbrıs halkıyla birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgedeki gelişmeyi hızla yapacağımızın kararlılığın bir adımıdır. Bizim oraya yaptığımız ziyareti anlamayanların piknik gözüyle bakması pek tabidir. Hamdolsun milletimiz orada yaptığımız işin ne olduğunu gayet iyi biliyor. KKTC gerçeğini bölgede ve dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum" diye konuştu.