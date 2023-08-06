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Sokak hayvanı sorunu kalmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, "Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de hoşgörü lüksümüz yok" dedi. Gül, hem belediyeler hem hayvanseverler hem de vatandaşlar görevini yaptığında ortada sokak hayvanları diye bir problemin kalmayacağını söyledi.

04:00 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül.

İstanbul Valisi Davut Gül.

İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, “Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de hoşgörü lüksümüz yok” dedi. Vali Gül, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sokak hayvanları sorununa da değinen Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, “Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de ‘ya olabilir’ hoşgörü lüksümüz yok” dedi.

6’DA 1 DAHA İYİ DURUMDA

İstanbul’da ilçelere göre suç işleme oranlarının birbirine yakın olduğunu dile getiren Gül, “100 Türk vatandaşının suç işleme oranıyla 100 yabancının suç işleme oranını kıyasladığımızda yaklaşık olarak yabancılar 6’da 1 daha iyi durumda. 6 Türk suç işliyorsa, 1 yabancı suç işliyor.” diye konuştu.



#İstanbul Valiliği
#Davut Gül
#sokak hayvanları
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