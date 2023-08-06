Sokak hayvanı sorunu kalmayacak

İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, “Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de hoşgörü lüksümüz yok” dedi. Vali Gül, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sokak hayvanları sorununa da değinen Gül, dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, “Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de ‘ya olabilir’ hoşgörü lüksümüz yok” dedi.