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Sokak hayvanları kanun teklifi Meclis'e sunuldu: 17 maddelik kanun teklifinde neler var?

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 17 maddelik teklif hazırladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Düzenleme, hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve sahiplendirilme anlayışı içeriyor. Kuduz riski olan, saldırganlaşmış ve rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin ise uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz" dedi.

15:25 - 12/07/2024 Friday
Güncelleme: 15:59 - 12/07/2024 Friday
Yeni Şafak
Sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, detayları paylaştı.
Sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, detayları paylaştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, saldırgan sokak köpeği tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum.


Teklifte her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik bu yasa teklifimizle beraber komisyonumuzda daha sonra Genel Kurul çalışmalarımızla tamamlayacağız.


Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitsel hastalıklar var. Sokağın belli alanlarında özellikle çocuklarımızın oyun oynadığı alanlarda köpeklerin sürüler halinde bulunması, toplumumuzu tehdit edecek hale geldiğini görüyoruz.


Bizim mevcut halihazır hayvanları koruma çerçevesinden çıakrtıp merkezinde insan, hayvanları koruma, toplum sağlığını koruma çerçevesine getiriyoruz.


Merkezinde insan, hayvanı koruma, toplum sağlığını koruma başlığını getiriyoruz. Bu tanımlama devamında da kanunun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. Tarım bakanlığımızın desteği yanında sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda kaliteli yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirilmenin teşviki, barınaklarda ameliyathane kurulması. Sahiplendirme noktasında bakanlığımızın destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.


Ötanazi uygulaması

Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötanazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.


"Yetki belediyelerde"

Kanunumuz tüm bu süreçlerde sokaklardaki hayvanlarla ilgili yetki belediyelerindir. Bakım, beslenme noktasında iyi örnekleri olan belediyeler olduğu gibi kanunun açık emrine rağmen maalesef bütçeyi kullanmayan, yeterli çalışma yapmayan mahalli idarelerimiz var. Bu uygulamayı yapmayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis yaptırımı öngörüyoruz.


Ciddi ihmaller de var. Belediye ya da farklı insanlar mücavir alanlara atarak bu işten kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu da yaptırıma bağlıyoruz. 50 bin lira para cezası olacak bunun da.



Avrupa sokak hayvanlarına böyle bakıyor! Uyutma yöntemi hangi ülkelerde kullanılıyor? İşte Avrupa ülkelerinin sokak hayvanlarına yönelik uygulamaları...

Sahipsiz sokak hayvanları sorunuyla ilgili 4 bakanlığın taslak çalışması sürüyor. AK Parti grubunda yürütülecek istişare sürecinin ardından, çalışma yasa teklifi haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Sokak hayvanları ile ilgili düzenleme hakkında yorumlar yapılırken Avrupa ülkelerinde sokak hayvanları için yapılan uygulamalar da merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o dönem, “Gelişmiş ülkelerde, Avrupa’da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz” demişti. Peki, Avrupa'da sokak hayvanları nasıl kontrol ediliyor? Hangi ülkelerde uyutma yöntemi kullanılıyor? Hayvan sahiplendirme nasıl yapılıyor? İşte ülke ülke hayvanları koruma yöntem ve uygulamaları...

Akademisyenler, mağdur aileleri, dernekler... AK Partili Yenişehirlioğlu: Sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili herkesle görüşüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Şu an bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum" dedi. Çalışmanın sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren düzenlemeler içerip içermediği sorulan Yenişehirlioğlu, "Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Komisyon'da konuşulacak" cevabını verdi.


#TBMM
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#Sokak hayvanları
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