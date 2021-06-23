​Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

Terör örgütü PKK, İzmir’de HDP il Başkanlığı’na düzenlenen saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirmek için harekete geçti. Kobani olayları öncesinde olduğu gibi sokak çağrısı yaptı. Kandil’deki terör örgütü elebaşları, İzmir’deki saldırının ardından HDP’lilerin düzenlediği eylemlere dikkat çekerek “İnsanlar ayakta. Daha fazla da ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” mesajı verdi.

SEÇİM ÇALIŞMASINI AŞACAK

Kandil’in bu çağrısına paralel olarak HDP’den sokak kararı geldi. Anayasa Mahkemesi’nin kararının masaya yatırıldığı HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından açıklanan eylem planına göre HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar meydanlara inecek. Önümüzdeki haftadan itibaren “Seçim kampanyasını aşacak boyutta” halk buluşmaları ve mitingler düzenlenecek.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇİRİLECEK

İlk miting parti binasına saldırının düzenlendiği İzmir’de gerçekleştirilecek. Söz konusu mitinge diğer parti ve STK’ların katılması için çalışma yürütülecek. Ayrıca HDP’yi Anayasa Mahkemesi’nde savunmak için örgüt yandaşı yüzlerce avukat harekete geçirilecek.

KOBANİ OLAYLARINI HATIRLATTI