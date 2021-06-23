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Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

İzmir’de HDP binasına yönelik saldırının ardından Kandil’den gelen “İnsanlar ayakta. Daha fazla ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” çağrısının ardından HDP MYK’sından da eylem kararı geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren HDP eş başkanlarının da katılacağı, “Seçim kampanyasını aşacak boyutta mitingler” düzenlenecek. Eylem kararı 2014’teki Kobani olaylarını hatırlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sokak ihalesi HDP’ye kaldı
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK, İzmir’de HDP il Başkanlığı’na düzenlenen saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirmek için harekete geçti. Kobani olayları öncesinde olduğu gibi sokak çağrısı yaptı. Kandil’deki terör örgütü elebaşları, İzmir’deki saldırının ardından HDP’lilerin düzenlediği eylemlere dikkat çekerek “İnsanlar ayakta. Daha fazla da ayaklanmalılar. Bir başlangıç olabilir” mesajı verdi.

SEÇİM ÇALIŞMASINI AŞACAK

  • Kandil’in bu çağrısına paralel olarak HDP’den sokak kararı geldi. Anayasa Mahkemesi’nin kararının masaya yatırıldığı HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından açıklanan eylem planına göre HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar meydanlara inecek. Önümüzdeki haftadan itibaren “Seçim kampanyasını aşacak boyutta” halk buluşmaları ve mitingler düzenlenecek.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇİRİLECEK

İlk miting parti binasına saldırının düzenlendiği İzmir’de gerçekleştirilecek. Söz konusu mitinge diğer parti ve STK’ların katılması için çalışma yürütülecek. Ayrıca HDP’yi Anayasa Mahkemesi’nde savunmak için örgüt yandaşı yüzlerce avukat harekete geçirilecek.

KOBANİ OLAYLARINI HATIRLATTI

  • HDP’nin “seçim kampanyasını aşacak boyutta” diyerek ilan ettiği eylem kararı, 2014 yılındaki Kobani olaylarını hatırlattı. 53 kişinin öldüğü olaylar öncesinde Suriye’de PKK işgali altındaki bölgelerde yaşanan çatışmaları bahane eden terör örgütü eylem çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu toplanmıştı. Toplantı sonrasına, “Kobani’de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz” açıklaması yapılmıştı. Bu çağrının ardından sokaklar yangın yerine dönmüştü.
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