Sokak köpekleri parçaladı

Ülkemizin birçok yerinde sokak köpeklerinin vatandaşlara saldırıları gündemdeki yerini korurken, bir saldırı görüntüsü de Didim’den geldi. Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezen küçük çocuğa köpek saldırırken, çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.