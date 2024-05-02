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Sokak köpekleri parçaladı

Başıboş köpekler bir kişinin daha hayatına mal oldu. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Şerife Arısan hayatını kaybetti.

04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:37 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şerife Arısan.
Şerife Arısan.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, sahipsiz köpek sürüsünün saldırısına uğrayan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Ayvalı Mahallesi'nde Şerife Arısan (72), soğan başağı toplamak için gittiği tarlada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Tarla sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arısan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şerife Arısan'ın oğlu İbrahim Arısan, saat 06.00 sıralarında soğan tarlasına giden annesinin bir süre sonra köpeklerin saldırısına uğradığı haberini aldıklarını söyledi. Arısan, annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 6 çocuk annesi Şerife Arısan’ın cenazesi, Ayvalı mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazede Arısan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bir başıboş köpek dehşeti de Aydın'ın Didim ilçesinde yalandı. Sahilde gezerken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlığının iyi olduğu öğrenildi.



#sokak köpeği
#Saldırı
#Adana
#Vefat
39 dakika önce
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