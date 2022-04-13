Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha: küçük çocuğa sekizi birden saldırdı

Korkunç olay 8 Nisan günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, 08.45 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı. Okula yürüdüğü sırada kendi evinin sokağının başında 8 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahaleyle hayata tutunurken, babası ilgili makamlara şikayette bulundu.
Saldırıdan sonra 60'a yakın köpek toplandı
Şikayetin ardından 60'a yakın köpeğin mahalleden toplandığını ifade eden baba, saldırıdan önce köpeklerin toplanmamasına sitem etti.
Cerrahi müdahale yapıldı
Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise kolları, bacakları, başı ve kalçasında kaslarının koparıldığı belirtildi.
Baba yardım istedi
Olayı sosyal medya hesabından duyuran baba, "Oğlum 10 yaşında.8 Nisan cuma sabah 08:45 civarı okuluna giderken başıboş 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.ameliyat oldu.vucudunda ve ruhunda açılan yaralarin sorumlularını arıyorum.asagidaki sorularımi yetkililerin cevaplamasini istiyorum.@TC_icisleri @bursabuyuksehir" ifadelerini kullandı.
Oğlum 10 yaşında.8 Nisan cuma sabah 08:45 civarı okuluna giderken başıboş 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.ameliyat oldu.vucudunda ve ruhunda açılan yaralarin sorumlularını arıyorum.asagidaki sorularımi yetkililerin cevaplamasini istiyorum @TC_icisleri @bursabuyuksehir
Oğlum 10 yaşında.8 Nisan cuma sabah 08:45 civarı okuluna giderken başıboş 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.ameliyat oldu.vucudunda ve ruhunda açılan yaralarin sorumlularını arıyorum.asagidaki sorularımi yetkililerin cevaplamasini istiyorum @TC_icisleri @bursabuyuksehir— Hakarayancocuk10 (@Hakarayancocuk1) April 12, 2022
- Öte yandan köpeklerden birinin kuduz olduğu, küçük çocuğu ısırdıktan birkaç gün sonra telef olduğu öğrenildi.