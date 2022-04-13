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Gündem Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha küçük çocuğa sekizi birden saldırdı
BURSA

Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha: küçük çocuğa sekizi birden saldırdı

Son dönemlerde Türkiye'nin farklı yerinden gelen başıboş sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Okula gitmek üzere evden çıkan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sekiz başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun kol, bacak, kalça ve baş bölümlerinde ağır yaralar oluştuğu ifade edilirken, köpeklerden birinin kuduz olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Sokak köpekleri saldırır mı? Köpeklerin toplanması için ne yapılmalı?
Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Korkunç olay 8 Nisan günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yaşındaki bir ilkokul öğrencisi, 08.45 sıralarında okula gitmek üzere evden çıktı. Okula yürüdüğü sırada kendi evinin sokağının başında 8 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan müdahaleyle hayata tutunurken, babası ilgili makamlara şikayette bulundu.

Saldırıdan sonra 60'a yakın köpek toplandı

Şikayetin ardından 60'a yakın köpeğin mahalleden toplandığını ifade eden baba, saldırıdan önce köpeklerin toplanmamasına sitem etti.

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Cerrahi müdahale yapıldı

Cerrahi müdahale yapılan küçük çocuğun ise kolları, bacakları, başı ve kalçasında kaslarının koparıldığı belirtildi.

Baba yardım istedi

Olayı sosyal medya hesabından duyuran baba, "Oğlum 10 yaşında.8 Nisan cuma sabah 08:45 civarı okuluna giderken başıboş 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.ameliyat oldu.vucudunda ve ruhunda açılan yaralarin sorumlularını arıyorum.asagidaki sorularımi yetkililerin cevaplamasini istiyorum.@TC_icisleri @bursabuyuksehir" ifadelerini kullandı.

  • Öte yandan köpeklerden birinin kuduz olduğu, küçük çocuğu ısırdıktan birkaç gün sonra telef olduğu öğrenildi.

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