Bir başıboş sokak köpeği dehşeti daha: küçük çocuğa sekizi birden saldırdı

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının kısa sürede belli olacağını söyledi.

Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." açıklamalarında bulundu.