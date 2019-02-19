Sokak ortasında karısını öldürdü!

Olay, Mamak ilçesindeki Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Döndü Şengül, eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evini terk ederek annesi Satı E.'nin yanına gitti. Döndü Şengül, sabah kızı E.Ş.'yi (8) okula bırakmak için evden çıktı. Kızını bıraktıktan sonra evine giderken, caddede otomobilin arka koltuğundan inen Şükrü Şengül'ün saldırısına uğrayan Döndü Şengül, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2 çocuk annesi Şengül'ün cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.