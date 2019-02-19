Gündem Sokak ortasında karısını öldürdü
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Sokak ortasında karısını öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan Şükrü Şengül (40), kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'e (40), sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şükrü Şengül
Şükrü Şengül

Olay, Mamak ilçesindeki Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Döndü Şengül, eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre önce evini terk ederek annesi Satı E.'nin yanına gitti. Döndü Şengül, sabah kızı E.Ş.'yi (8) okula bırakmak için evden çıktı. Kızını bıraktıktan sonra evine giderken, caddede otomobilin arka koltuğundan inen Şükrü Şengül'ün saldırısına uğrayan Döndü Şengül, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Döndü Şengül

2 çocuk annesi Şengül'ün cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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