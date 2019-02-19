Sokak ortasında karısını öldürdü!

Spor

Başakşehir maçında VAR bilmecesi: İzlemeye gerek duyulmadı

Antalyaspor-Başakşehir maçının ikinci yarısının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon tepki çekti. Doukara'nın topa yükseleceği anda Serdar Taşçı'nın engeliyle karşılaşması ve yerde kalması sonrasında penaltı itirazları yapıldı. Ancak ne VAR ne de Mete Kalkavan bu pozisyonda itirazlara kulak asmadı.