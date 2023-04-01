|
Reklam
Reklam
Gündem

Sokak sokak ev ev ziyaret

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi yaklaşırken AK Parti İstanbul İl Başkanlığında çalışmalar hız kazandı. 14 Mayıs için sokak sokak, hane hane gezeceklerini belirten, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “1 Nisan’da başlayacak olan kampanya kapsamında her bir sokak için ayrı ekipler oluşturulacak. Ekipler, sorumluluk alanındaki sokakta bulunan tüm evleri ziyaret edecek." dedi.

Burak Doğan
04:00 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ev ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ev ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 14 Mayıs için sokak sokak, hane hane gezecek. Daha önce “Yüz Yüze 100 Gün”, “İstanbul’un Sözü: Birlik İrade Zafer” kampanyalarıyla İstanbul’un 39 ilçesinde 964 mahallesinde milyonlarca vatandaş ile buluşan AK Parti, “14 Mayıs’ta zafer kazanmak için” kolları sıvadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri Kampanyası başlattıklarını belirterek “1 Nisan’da başlayacak olan kampanya kapsamında her bir sokak için ayrı ekipler oluşturulacak. Ekipler, sorumluluk alanındaki sokakta bulunan tüm evleri ziyaret edecek. Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet edilecek. Ziyaretlerde il ve ilçe yönetiminden yetkililer yer alacak” dedi.

Beraber başaracağız

İlk program, bugün 15.00’te Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılacak. Bu 3 ilçede toplamda 3 bin kişiden oluşacak ekipler, 100 bini aşkın haneyi ziyaret edecek. Akabinde diğer ilçelerde programlar icra edilecek. İstanbullulara seslenen Kabaktepe, “20 yıldır ne başardıysak seninle başardık. Yine el ele, gönül gönüle beraber başaracağız. İnandığımız değerleri hep birlikte koruyacağız” ifadelerini kullandı.



#AK Parti
#Osman Nuri Kabaktepe
#İstanbul
#Ev ziyaretleri
#Seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.