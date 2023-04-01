Sokak sokak ev ev ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ev ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 14 Mayıs için sokak sokak, hane hane gezecek. Daha önce “Yüz Yüze 100 Gün”, “İstanbul’un Sözü: Birlik İrade Zafer” kampanyalarıyla İstanbul’un 39 ilçesinde 964 mahallesinde milyonlarca vatandaş ile buluşan AK Parti, “14 Mayıs’ta zafer kazanmak için” kolları sıvadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri Kampanyası başlattıklarını belirterek “1 Nisan’da başlayacak olan kampanya kapsamında her bir sokak için ayrı ekipler oluşturulacak. Ekipler, sorumluluk alanındaki sokakta bulunan tüm evleri ziyaret edecek. Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet edilecek. Ziyaretlerde il ve ilçe yönetiminden yetkililer yer alacak” dedi.
Beraber başaracağız
İlk program, bugün 15.00’te Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılacak. Bu 3 ilçede toplamda 3 bin kişiden oluşacak ekipler, 100 bini aşkın haneyi ziyaret edecek. Akabinde diğer ilçelerde programlar icra edilecek. İstanbullulara seslenen Kabaktepe, “20 yıldır ne başardıysak seninle başardık. Yine el ele, gönül gönüle beraber başaracağız. İnandığımız değerleri hep birlikte koruyacağız” ifadelerini kullandı.