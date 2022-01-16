Sokakta döner bıçaklarıyla gezen Suriyeliler'den 19'u ülkesine gönderildi

Hayat

Zor hayatını azimle güzel günlere taşıdı

Anne ve babasız büyüyen ve 14 yaşında evlendirilen Hatice Altunkaya okuma hayaliyle kendine yeni bir gelecek kurdu. Kızıyla birlikte ders çalışan ve liseyi dışardan bitirip üniversiteye giren Altunkaya doçent doktor oldu. İnanç ve azimle kadınlara örnek olan Altunkaya yaşadıklarını bir kitapta anlattı.