Gündem Sokakta döner bıçaklarıyla gezen Suriyelilerden 19u ülkesine gönderildi
ADANA

Sokakta döner bıçaklarıyla gezen Suriyeliler'den 19'u ülkesine gönderildi

Adana'da sokakta döner bıçakları ve sopalarla yürüyerek kamu düzenini tehdit ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılan 20 Suriyeliden 19'u ülkelerine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Sokakta döner bıçaklarıyla gezen Suriyelilerden 19u ülkesine gönderildi
​Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli grubun sokakta ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anların yine Suriyeli kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Emniyet güçlerinin, 7 Ocak'ta sosyal medyada paylaşılan video kaydındaki kişilerle ilgili yaptığı çalışma sonucu olaya karışan 20 Suriye uyruklu yakalandı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 19 Suriyelinin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sağlandı. Olaya karışan bir Suriyeli hakkında adli süreç devam ediyor.

Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler yakalandı
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Sokakta döner bıçağıyla yürüyen Suriyeliler yakalandı

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Adana sokaklarında döner bıçağıyla yürüyen Suriyelilere gözaltı
Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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